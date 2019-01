Bekommt eine neue Optik: die Tapas Bar „Saro“, die in diesem Jahr das Zehnjährige feiert. Mehr Luftigkeit und Helligkeit lautet das Motto der Neugestaltung im Innenbereich. Foto: Saro

Osnabrück Kaum zu glauben: Im Herbst ist es zehn Jahre her, dass Roulat Nabo am früheren „Krummen Ellenbogen“-Standort an der Redlinger Straße das „Saro“ eröffnet hat. Für den 45-Jährigen, der zuletzt Anfang 2018 mit dem Restaurant „Nola“ noch ein zweites Gastro-Markenzeichen in der Innenstadt gesetzt hat, ist das demnächst anstehende Jubiläum Anlass, in der Tapas-Bar neue optische Akzente zu setzen.