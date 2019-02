Osnabrück. Welche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten hat das Osnabrücker Start-up Bugfoundation? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen sich Studenten der Hochschule Osnabrück. Ihnen dient das junge Unternehmen jetzt quasi als Vorbild.

Im vergangenen Jahr hatte das Osnabrücker Unternehmen Bugfoundation seinen Insektenburger auf den deutschen Markt gebracht. Mittlerweile wird das Produkt in mehr als 1000 Supermärkten im gesamten Bundesgebiet verkauft. Nach Angaben von Mit-Gründer Baris Özel soll in der kommenden Wochen mit Tegut noch eine weitere Kette hinzukommen.

Özel und seine Kollegen haben in den vergangenen Monaten quasi Neuland betreten: Erst seit Jahresbeginn 2018 sind Lebensmittel wie die des Insektenburgers in Deutschland erlaubt. Daher gibt es momentan noch keine wissenschaftlich fundierten Studien, die den Markteintritt junger Firmen aus dem sogenannten Novel Food-Bereich untersucht haben.



Theorie und Praxis

Das wiederum war der Ansatzpunkt für Studenten der Hochschule Osnabrück, die seit einigen Monaten die Markteintritts-Strategie der Jung-Gründer untersuchen. Welche Erwartungen haben Verbraucher? Ist die Verpackung und die Ansprache passend? Kommen die Preise bei den Kunden an? Antworten auf diese und weitere Fragen sind Gegenstand des Forschungsprojekts, das von Hochschuldozentin Karin Schnitker geleitet wird. "Für die Studenten ist das Projekt eine gelungene Kombination aus Theorie und Praxis", so Schnitker.



Gefördert wird das Projekt mit rund 200.000 Euro der Aloys & Brigitte Coppenrath-Stiftung.