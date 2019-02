Michael Maßmann wurde 1960 geboren. Der Osnabrücker ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Der gelernte Polizeibeamte begann am 2. Oktober 1978 seine Polizeilaufbahn im mittleren Dienst und war nach seiner Ausbildung mehrere Jahre im Einsatz- und Streifendienst tätig. Später war in Diepholz und Bramsche tätig sowie mehrere Jahre als Dozent an der Deutschen Hochschule der Polizei in Hiltrup.

2002 übernahm er die Leitung der Polizeiinspektion Grafschaft Bentheim, wechselte anschließend zurück nach Osnabrück. Seit 2006 leitete er die Polizeiinspektion Osnabrück und übernahm zum 1. Januar 2019 das Amt des Osnabrücker Polizeipräsidenten.