Osnabrück. Wenn Großbritannien im März aus der Europäischen Union austritt, droht den in der Region Osnabrück und im Emsland lebenden britischen Staatsangehörigen Ungemach: Im schlimmsten Fall werden sie zu "Drittstaatsangehörigen". Viele von ihnen haben sich bereits einbürgern lassen.

Auch wenn sich momentan ein großes Wirrwarr rund um den drohenden Brexit abspielt: Am 29. März wird Großbritannien aller Voraussicht nach die Europäische Union verlassen. Ob nun geregelt oder ungeregelt: Für die in Deutschland lebenden Briten hat das Konsequenzen, ihnen droht im schlimmsten Fall der Verlust ihres Freizügigkeitsrechts. Zwar wird auf Landes- und Bundesebene an (Zwischen-)Lösungen gearbeitet, dennoch ist aktuell unklar, ob und wie sich Briten ab April innerhalb der EU bewegen dürfen.

Der Landkreis Wittmund ging im vergangenen Jahr in die Offensive: Die Verwaltung schrieb alle im Kreisgebiet lebenden Briten an und informierte sie aktiv über die doppelte Staatsbürgerschaft. In Stadt und Landkreis Osnabrück gab und gibt es solche Bemühungen nicht. Vielmehr suchten viele Briten von alleine den Kontakt zur jeweiligen Ausländerbehörde.



Wie die Stadt Osnabrück auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde der Höhepunkt bei den Einbürgerungen britischer Staatsangehöriger bereits im Jahr 2017 erreicht – 33 Personen erhielten den deutschen Pass. Im Jahr zuvor waren es noch elf gewesen. 2018 gab es 23 britische Einbürgerungen und im Januar 2019 ließen sich zwei Personen die deutsche Staatsangehörigkeit verleihen. Aktuell liegen noch 20 Einbürgerungsanträge auf den Schreibtischen der Bearbeiter in der städtischen Ausländerbehörde. Nach Angaben der Verwaltung beträgt die Bearbeitungszeit aufgrund der großen Zahl der Anträge momentan rund vier bis fünf Monate. Insgesamt leben aktuell 415 Briten in Osnabrück.

Auch der Landkreis Osnabrück verzichtete auf ein spezielles Anschreiben an die mehr als 550 Briten im Kreisgebiet. Wie in der Stadt haben sich in den vergangenen Jahren bereits Dutzende mit einem Einbürgerungsantrag an die Kreisverwaltung am Schölerberg gewandt. 2017 waren es 33 Personen, 2018 29 und bei der nächsten Einbürgerungsfeier Ende Februar werden nach Angaben der Pressestelle voraussichtlich 13 Briten ihre Urkunde erhalten.

Post vom Landkreis Emsland

Der Landkreis Emsland hingegen schrieb "seine" 120 Briten Mitte Januar an und informierte sie über die aktuelle aufenthaltsrechtliche Situation und mögliche Brexit-Konsequenzen. "Im Zuge der Informationskampagne haben derzeit 37 Personen Interesse an einer Einbürgerung geäußert und einen Formblattantrag angefordert. Ob alle Interessenten dann einen Antrag stellen, bleibt abzuwarten", heißt es aus der Pressestelle. Im Vergleich zur einstigen britischen Garnisonsstadt Osnabrück sind die Zahlen im Emsland freilich etwas kleiner: drei, vier und eine Person wurden jeweils in den vergangenen drei Jahren eingebürgert. Zwei Verfahren sind momentan noch in der Schwebe.



Privilegien bis Ende März

In dem Informationsschreiben wurde darauf hingewiesen, dass alle Anträge, die vor dem Brexit eingehen, nach den begünstigenden Bestimmungen für Unionsbürger entschieden werden. "Zu den Privilegien gehört unter anderem die Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit", so eine Kreissprecherin.

Um eingebürgert zu werden, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Dazu gehört in der Regel unter anderem ein achtjähriger rechtmäßiger gewöhnlicher Aufenthalt im Inland, ein Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung, gesichertes Einkommen, Straffreiheit, ausreichende Deutschkenntnisse sowie Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland.

Wo kann der Einbürgerungstest absolviert werden? Wer sich in Deutschland einbürgern lassen möchte, muss einen Einbürgerungstest bestehen. Dieser soll nachweisen, dass der Absolvent Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland besitzt. In unserer Region können an folgenden Orten Einbürgerungstests absolviert werden: Osnabrück: Volkshochschule der Stadt Osnabrück GmbH , Bergstraße 8, 49076 Osnabrück, Telefon 0541/323-2243, E-Mail info@vhs-os.de

Volkshochschule der Stadt Osnabrück GmbH , Bergstraße 8, 49076 Osnabrück, Telefon 0541/323-2243, E-Mail info@vhs-os.de Landkreis Osnabrück: VHS Osnabrücker Land , Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück, Telefon 0541/5014022

VHS Osnabrücker Land , Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück, Telefon 0541/5014022 Landkreis Emsland: VHS Papenburg gGmbH, Hauptkanal rechts 72, 26871 Papenburg, Telefon 04961/82312; VHS Meppen gGmbH, Herzog-Arenberg-Straße 7, 49716 Meppen, Telefon 05931/9373-22; VHS Lingen, Am Pulverturm, 49808 Lingen, Telefon 0591/91202300

Beim Einbürgerungsverfahren werden üblicherweise auch Stellungnahmen anderer Behörden wie beispielsweise der Polizei oder des Bundeszentralregisters eingeholt. Als Gebühr sind 255 Euro fällig.