Von außen war Manuel Wortmann gar nicht aufgefallen, dass an dem Auto etwas fehlte. Erst, als er die Tür seines Audi A5 öffnete und sich auf den Fahrersitz setzen wollte, fiel es ihm auf: Lenkrad, Navi, Display und Schalthebel – alles weg! Diebe hatten sich über Nacht an seinem Wagen zu schaffen gemacht, direkt unter einer Laterne an einer belebten Straße mitten in der Osnabrücker Wüste.

Video: Carina Hindersmann

200 Fälle in drei Jahren



Mit seinen Fragen ist Manuel Wortmann nicht allein: In den letzten drei Jahren wurden im Osnabrücker Stadtgebiet mehr als 200 Autos aufgebrochen und Teile daraus entwendet. Das geht aus einer internen Statistik der Polizeiinspektion hervor. Zusammengefasst werden dort solche Fälle, bei denen teure Fahrzeuge der Marken Audi, Mercedes, Porsche oder BMW beschädigt wurden. Die Autos stehen über Nacht an der Straße, und regelmäßig fehlen am nächsten Morgen Bordcomputer, Multimediasysteme, Lenkräder und Schalthebel. Insbesondere die Stadtteile Hellern und Westerberg sind betroffen.

Wer die Diebe sind und was sie mit den gestohlenen Teilen machen, diesen Fragen geht in Osnabrück der Kriminalhauptkommissar Stephan Radewald nach. Mit drei Kollegen kümmert er sich um alle Kraftfahrzeugdelikte in Stadt und Landkreis – er ist zuständig, wenn Autos geklaut oder aufgebrochen werden. Besonders dann, wenn wie im Fall von Manuel Wortmann, hochwertige Fahrzeugteile verschwinden, sind die Ermittlungen schwierig, sagt Radewald:

"Wir erwischen so gut wie keine Täter. Die Jungs zu kriegen, ist wirklich schwierig."

Denn bei den Dieben handele es sich um die Mitglieder professioneller Banden, die deutschland- oder sogar europaweit agieren, sagt Radewald. Dafür spricht, wie sie vorgehen: "Wenn, dann gibt es immer gleich mehrere Aufbrüche in einer Nacht", verrät der Ermittler. Daraus schließt er, dass die Täter sich nicht ständig in der Stadt aufhalten, sondern gezielt für ihre Diebeszüge herkommen. Wenn sie sich einmal einen Wagen ausgesucht haben, geht alles ganz schnell. "Ein paar Minuten, und das Auto ist offen", weiß Radewald aus Überwachungsvideos. Was anschließend mit den gestohlenen Teilen passiert, weiß der Polizist dagegen nicht genau. Aber es gibt Indizien, die bestimmte Muster erkennen lassen:

In Asien kann die deutsche Polizei nicht nach den gestohlenen Autoteilen suchen. "Unser Fahndungssystem deckt nur die Schengenstaaten ab", erklärt Radewald. Sobald die Teile die Grenze nach Russland passieren, seien sie in der Regel außerhalb der Reichweite der deutschen Beamten. Dabei sind die Schäden, die die Diebe verursachen, massiv. Während die Zahl der Diebstähle in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist, stieg die Summer der Versicherungsleistungen nach 2010 wieder an. "Die Erklärung ist recht simpel: die entwendeten Teile sind hochwertiger und damit teurer", erklärte Kathrin Jarosch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft.

Warum die Schäden so hoch ausfallen, kann Thomas Hunke erklären. Als Werkstattleiter beim BMW-Händler Walkenhorst an der Sutthauser Straße in Osnabrück kümmert er sich mit seinen Kollegen um die Autos, in die eingebrochen wurde. "Das sind richtige Projekte", sagt Hunke, und belegt auch gleich, was er meint. Mehr als 16.000 Euro kostete etwa die Reparatur eines BMW M2, die er als Beispiel aus seinen Akten herausgesucht hat. Der Preis erklärt sich bei einem Blick auf die Liste der Teile, die nach dem Einbruch ausgetauscht werden mussten. Sie ist ganze fünf DIN A4 Seiten lang.

Ein Einbruch, zahllose Schäden

So musste – neben den gestohlenen Teilen – auch eine Seitenscheibe ersetzt werden, die bei dem Einbruch eingeschlagen worden war.

Das splitternde Glas hatte Kratzer auf dem Lack und an der Lederausstattung im hinterlassen.

Da die Täter Strom-, Antennen- und Lautsprecherkabel abgeschnitten an Navi und Bordcomputer einfach abgeschnitten hatten, musste der zentrale Kabelbaum neu durch das Auto gelegt werden – von der Fahrerkabine bis in den Kofferraum. Ein Mechaniker war vier Tage lang mit den Arbeiten beschäftigt.

Fahrzeuge der Marke BMW sind laut Polizeistatistik besonders beliebt bei den Teiledieben. Deshalb arbeitet der Hersteller daran, dass seine Autos sicherer werden, sagt Thomas Hunke. Der Bordcomputer, das technische Herzstück des Autos, ist inzwischen schwerer erreichbar und wird mit Schrauben befestigt, die sich nicht mehr ohne weiteres lösen lassen. Beides soll den Dieben die Arbeit erschweren. Zudem werden hochwertig ausgestattete Wagen nur noch mit Diebstahlwarnanlage verkauft. Ein gestohlener Bordcomputer lässt sich ohnehin nicht einfach in ein anderes Auto einbauen, erklärt Hunke. "Der muss in das Fahrzeug eingebunden und entsprechend programmiert werden. Das kann nur die Fachwerkstatt, eigentlich."



Der ewige Kampf mit den Dieben

Auch der Werkstattleiter weiß, dass sich die Autohersteller einen ständigen Kampf mit den Dieben liefern. Rüstet der eine auf, zieht der andere nach. Wirklich sicher, sagt Kommissar Stephan Radewald, wären die Autos wohl nur, wenn sie in einer abgeschlossenen Garage stünden. Doch die sind in der Stadt bekanntlich Mangelware. Und so kämpfen Radewald und seine Kollegen einen schier endlosen Kampf. Wenn zwischen Bad Essen und Quakenbrück ein Auto aufgebrochen wird, nehmen sie die Spuren und vernehmen Zeugen. Die Beamten suchen in der näheren Umgebung des Tatorts auch nach den Verstecken der Täter. Streifen halten an gezielt Ausschau nach auffälligen Personen. Trotzdem sagt Radewald:

"So jemanden beim Diebstahl zu erwischen, ist wie sechs Richtige im Lotto."

Auch im Fall von Manuel Wortmanns Audi A5 konnte nie ein Täter ausfindig gemacht werden. Die Versicherung bezahlte die rund 12.000 Euro Schaden an seinem Wagen, den er nach der Reparatur wieder zurückbekam.

Übergangsweise konnte Wortmann sich ein Auto aus dem Bestand seiner Firma leihen. Inzwischen fährt er längst einen anderen Wagen. Der Einbruch ist fast drei Jahre her. Und er wohnt auch in einem anderen Haus – mit Carport.