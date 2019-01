Palliativversorgung durch Pflegenotstand in und um Osnabrück bedroht? CC-Editor öffnen

Wer todkrank ist und zu Hause sterben möchte, kann die Leistungen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung in Anspruch nehmen. Aber zusätzlich bedarf es meist noch eines weiteren Pflegedienstes – und da kommt der Fachkräftemangel zum Tragen. Foto: Archiv/Gert Westdörp

Osnabrück. Der Fachkräftemangel in der Pflege macht den Akteuren im Bereich der Versorgung Sterbender zunehmend Sorgen. Der Hospiz- und Pflegestützpunkt Osnabrück lädt daher anlässlich seines zehnjährigen Bestehens ein zu einem Fachtag am 9. Februar von 10 bis 13 Uhr im Kreishaus am Schölerberg.