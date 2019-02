Osnabrück. Das Konzept hat sich bewährt und wird immer wieder mit neuen Stücken belebt. Am Dienstag, 12. Februar, findet in der Osnabrückhalle abermals „Die Nacht der Musicals“ statt.

„Tanz der Vampire“, „Frozen“, „Rocky“, „König der Löwen“, „Falco“, „Elisabeth“, „Das Phantom der Oper“, „Mamma „Mia“, „Cats“, „Aladdin“ und andere Musicals stehen am Dienstagabend auf dem Programm. Die besten Lieder und die größten Hits daraus wird das Publikum in der Osnabrückhalle hören.

Das Ensemble aus sechs Sängern und acht Tänzern der „Broadway Musical Dance Company“ hat also in der „Nacht der Musicals“ alle Hände voll zu tun. Die internationalen Klassiker wie das Grizabella-Solo „Memory“ aus dem Welterfolg „Cats“ oder der Hit „Let it go“ aus „Frozen“ sind ebenso dabei wie deutsche Produktionen. Da kommt dann plötzlich Udo Lindenberg auf die Bühne und singt „Hinterm Horizont“. Natürlich nicht das Original, sondern Sänger Daniel Tejeda Saenz, der nicht nur mit dem richtigen Tonfall des Panikrockers, sondern auch stilsicher mit der passenden Lindenberg-Pose überzeugte, wie die Märkische Allgemeine Zeitung nach dem Auftritt des Ensembles Anfang Januar in Potsdam schrieb. Dort hat das Publikum einen Abend erlebt, der nachwirkte, schrieb die Kritikerin: „Wenn selbst ältere Sakko-Träger mit weißem Haar beim Verlassen des Saales noch versonnen die Melodie des Time-Warp-Songs aus der ,Rocky Horror Picture Show‘ summen, muss es ein mitreißender Abend gewesen sein.“ Vielleicht hat ihnen auch nur der Auftritt von Taddeo Pellegrini besonders gut gefallen. Er soll als Frank N. Furter nur mit dem allernötigsten bekleidet über die Bühne stolziert und durch den Saal gestöckelt sein, um Kontakt zu einzelnen Damen und Herren aufzunehmen.



Die Stars der Originalproduktionen sollen den Zuschauern laut Ankündigung der Veranstalter eine bunte und glitzernde Traumwelt vorführen. Sie werden dabei durch ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept sowie ein Tanzensemble unterstützt. Die aufwendigen Kostüme sollen in der Osnabrückhalle die Atmosphäre des New Yorker Broadway und des Londoner West End aufleben lassen.

Für Musical-Freunde, die sich die Höhepunkte der berühmten Produktionen anschauen wollen oder sich die Reisekosten zu den Orten, wo sie gespielt werden sparen möchte, ist „Die Nacht der Musicals“ immer wieder eine gute Gelegenheit, diese Musik zu erleben. Mal sehen, welchen Hit die Osnabrücker Sakko-Träger summen, wenn sie am Dienstag die Osnabrückhalle verlassen.

Die Nacht der Musicals, Osnabrückhalle, Osnabrück, Di., 12. 2., 20 Uhr, Eintritt: 43,90 bis 71,90 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder der Nummer 0541/349024.