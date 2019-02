Osnabrück/GMHütte. Georg Göbel-Jakobi spielt am Sonntag im Rathaus in GMHütte ein Gitarren-Konzert. „Wer?“, mag sich jetzt der eine oder die andere fragen. Es ist Ozzy Ostermann, hauptberuflich Gitarrist mit Perücke in Herbert Knebels Affentheater.

„Ozzy privat und ohne Perücke“ ist das Motto des Konzerts von Georg Göbel-Jakobi. Dann kann er ganz ohne Klamauk offenbaren, dass er ein exzellenter Gitarrist ist. In GMHütte wird der gebürtige Ostfriese Stücke aus seiner CD „Black Cow From Hell“ und einige seiner Lieblingslieder spielen. Mit elektrischen, akustischen und Steel-Gitarren präsentiert er ein Programm, das aus instrumentaler Musik und Gesang-Stücken besteht, die einen Bogen von Blues über Folk und Picking bis hin zum Jazz schlagen. Mit Perücke und mit dem Affentheater ist Georg Göbel-Jakobi alias Ozzy Ostermann am 4. Mai in Bad Rothenfelde zu sehen.

Das Konzert von Georg Göbel-Jakobi im Rathaus in GMHütte beginnt am Sonntag, 10. Februar, um 17 Uhr. Eintritt: 18/9 Euro. 05401/850-250.





Punk

Mit bumsfidelen Punk Rock wollen die Bands Zwakkelmann und Das Frivole Burgfräulein am Samstag im Osnabrücker Bastard Club den Party-Express starten.

Der Kopf hinter (oder von) Zwakkelmann ist Reinhard „Schlaffke“ Wolff, ein alter Hase, der von 1983 bis 2000 als Frontmann der Punk-Rockband Schließmuskel aktiv war. Im Bastard Club tritt die Band in Trio-Formation auf und spielt Musik, die sich irgendwo zwischen Punk, Rock, Indie-Pop, Chanson, Liedermacher und Sixties-Beat befindet. Der Name stammt übrigens aus dem Buch „Der Räuber Hotzenplotz“. Dort wird er aber mit „ck“ geschrieben.

Als „Bonns beste Strand-Punk-Band der Welt“ wird Das Frivole Burgfräulein bezeichnet. Ihre Musik wechselt zwischen Punk und Pop und wieder zurück.

Das Konzert von Zwakkelmann und Das Frivole Burgfräulein im Bastard Club in Osnabrück beginnt am Samstag um 20 Uhr. Eintritt: 14 Euro. Kartentelefon: 0541/91590178.





Gitarren-Konzert

Vier Gitarristen – vier Stile: Das Quartett Four Styles kommt am Samstag in das Lutherhaus in Osnabrück und spielt ein wahrlich variables Programm.

Die vier Stile von Four Styles spiegeln sich in den vier Personen wieder. Rüdiger Krause steht für Jazz, Ian Melrose für Fingerstyle-Folk, Nikos Tsiachris für Flamenco und der Osnabrücker Heiko Ossig für Klassik. Diese vier Gitarristen spielen zusammen, zu zweit, zu dritt oder solo.

Das Konzert von Four Styles im Lutherhaus in Osnabrück beginnt am Samstag um 20 Uhr. Eintritt: 20/18 Euro. Kartentelefon: 0541/2001831.