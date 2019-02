Eine Meise hat Kabarettist Philip Simon. Und die zeigt er am Sonntag in Osnabrück. Foto: Valery Kloubert

Osnabrück. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland erlassen. 70 Jahre später nimmt es sich der Kabarettist Philip Simon vor, um dem Publikum damit die Leviten zu lesen. Am Sonntag, 10. Februar, kommt er mit seinem Programm „Meisenhorst“ in die Lagerhalle in Osnabrück.