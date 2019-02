Bückeburg. Der Stammsitz derer zu Schaumburg-Lippe war seit dem Mittelalter das Schloss Bückeburg. Die Macht des Adels ist seit dem Ende des Ersten Weltkriegs vorbei. Die Pracht des Schlosses steht aber immer noch. Und es wird gefüllt mit Leben. Am Donnerstag, 7. Februar, sorgen dafür die Kultur-Gangster, und am Samstag, 9. Februar, Justus Frantz mit einem Klavierkonzert.

Zum ersten Mal wurde das Schloss Bückeburg im Jahr 1304 urkundlich erwähnt. Seine heutige Form erhielt es 1560, als Otto IV. von Schaumburg es als repräsentatives Schloss erbauen ließ. Die Epochen der Renaissance und des Barock hatten wesentlichen Einfluss auf das Aussehen des Schlosses. 1732 wurde es teilweise Opfer eines Brands. Allerdings ließ es Albrecht Wolfgang zu Schaumburg-Lippe innerhalb kurzer Zeit wieder aufbauen. Während seiner Regierungszeit soll der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire Bückeburg mehrere Male besucht und sich dort zu seinem Roman „Candide“ inspirieren zu lassen.

Glanzvolle Vergangenheit begeistert

Heute ist das Schloss zwar immer noch Sitz der Familie Schaumburg-Lippe, aber es ist mit seinen historischen Prunkräumen und der weitläufigen Parkanlage sowie dem größten privaten Mausoleum der Welt mit seiner imposanten Goldkuppel nicht nur Zeuge einer glanzvollen Vergangenheit, sondern auch Anlaufpunkt für Touristen und kulturbegeisterte Menschen.

Zu Tisch mit Sherlock Holmes

Ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender des Schlosses sind die „Feinen Dinner Shows“, wobei zu einem Vier-Gänge-Menü ein Fall von „Sherlock Holmes“ gelöst wird. Der Detektiv, der der Fantasie von Sir Arthur Conan Doyle entsprungen ist, wird auch am Donnerstag ermitteln. Die Kulturgangster zeigen ihr Live-Hörspiel „Sherlock Holmes und der Hund der Baskervilles“ in der Alten Schlossküche. Dieses „sinnliche Erlebnis“, wie sie es nennen, spielt die Gruppe auch am 14. März.

Klassische Genüsse

Ein gern gesehener Gast im Schloss Bückeburg ist auch Justus Frantz. Der Pianist und Dirigent spielte dort schon in der Vergangenheit Klavierkonzerte. Am Samstag stehen im Festsaal des Schlosses Werke von Werke von Mozart, Chopin und Beethoven auf dem Programm. Dort findet am 17. März ein weiteres klassisches Konzert mit dem Arte Ensemble mit Zither statt.

Gutes vom Land sowie aus Mittelalter und Barock

Steht bei den Konzerten die Musik im Mittelpunkt, so bildet das Schloss den Rahmen für die Landpartie vom 20. bis 23. Juni und das Mittelalterliche Phantasie Spectaculum am 13. und 14. Juli sowie am 20. und 21. Juli. Ebenso wird das historische Gemäuer ein mehr als passenden Rahmen für die „Lebendigen Barocktage Bückeburg“ am 7. und 8. September sein.

Schloss Bückeburg, Schlossplatz 1, 31675 Bückeburg, geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 5 bis 9,50 Uhr, Kinder bis fünf Jahre frei, 29 Euro (Kultur-Gangster) und 25 bis 40 Euro (Frantz), Infos unter Tel. 05722/955830 oder www.schloss-bueckeburg.de.