Osnabrück. Beim Rundgang durch die Stadt fällt auf: In Osnabrück ticken die Uhren anders. An manchen Stellen scheint die Zeit sogar stehen zu bleiben. Was sind die Gründe dafür, dass die Zeitmesser vor Ort teilweise nicht richtig funktionieren?

"Wer hat an der Uhr gedreht?" lautet der Titel eines Kinderliedes, das durch die Zeichentrickserie "Der rosarote Panther" bekannt wurde. Genau diese Frage dürfte auch vielen aufmerksamen Passanten in den Sinn kommen, wenn sie zurzeit in Osnabrück unterwegs sind. Bei manchen Uhren fehlen die Zeiger, einige Zeitmesser gehen nach, andere stehen still. Kirchen, der Hauptbahnhof und öffentliche Plätze sind betroffen. Warum ticken die Uhren nicht richtig?

Kirchturmuhr an der Bergkirche defekt

Die angegebene Zeit an den Kirchturmuhren der Bergkirche irritiert bereits seit etwa zwei Monaten Anwohner und Gäste. Denn eine der vier Uhren ist defekt. Mal geht sie nach, mal bewegen sich die Zeiger gar nicht. "In der Mechanik scheint etwas kaputt zu sein, sodass das Ziffernblatt nicht richtig funktioniert", sagt Pastorin Ilse Landwehr-Wegner auf Nachfrage unserer Redaktion.

"Enormer Aufwand" für Kirchengemeinde

Liebend gerne hätten Landwehr-Wegner und ihre Mitstreiter der evangelisch-reformierten Kirche die Uhr schon längst reparieren lassen. Dass der defekte Zeitmesser noch nicht wieder instand gesetzt wurde, hänge laut der Pastorin mit dem "enormen Aufwand" zusammen, den die Kirche dafür betreiben müsse. "Der Zugang zur Uhr ist nicht gesichert. Das Treppenhaus muss umgebaut werden. Erst dann kann der Schaden behoben werden", erklärt Landwehr-Wegner. Für die Kirchengemeinde stellt die Wiederinstandsetzung der Uhr eine große finanzielle Belastung dar: einerseits für die Bauarbeiten am Treppenaufgang, andererseits für die Reparaturarbeiten an der Uhr. "Die Uhr ist 125 Jahre alt. Defekte lassen sich nicht eben auf die Schnelle beheben", bittet die Pastorin um Verständnis.

Andere Kirchen mit ähnlichen Problemen

Wegen des hohen Alters und der oft komplizierten Erreichbarkeit der Kirchturmuhren kommt es in der Stadt immer wieder dazu, dass die Zeitmesser der historischen Gebäude nicht korrekt gehen und die Fehler nicht auf Anhieb ausgemerzt werden können. So ist in der vergangenen Woche auch eine der Pendeluhren an der Katharinenkirche stehengeblieben. Grund dafür sei die Kälte, sagt Pastor Otto Weymann. Als Antriebskraft werden bei Pendeluhren Gewichte verwendet. "Bei extremen Temperaturen kann es dann vorkommen, dass die Gewichte nicht richtig hochgezogen werden", erläutert Weymann. An heißen Tagen im Sommer und kühlen Tagen im Winter müssen die Uhren deshalb ab und an nachgestellt werden. Die Instandsetzung sei dieses Mal aber relativ unkompliziert gewesen, sagt Weymann. "Gemeinsam mit unserem Küster bin ich hoch zur Uhr gegangen, um den Defekt zu beheben."

Keine Zeit am Bahnhof

Völlig zeitlos präsentiert sich momentan der Osnabrücker Hauptbahnhof – zumindest von außen. An der Uhr an der Außenfassade über dem Haupteingang zur Wandelhalle fehlen seit einigen Wochen die Zeiger. "Das Uhrwerk ist kaputt und wird gerade ausgetauscht. Die Zeiger wurden deshalb abgebaut", sagt Bahnsprecherin Angelika Theidig. Ähnlich wie bei den Kirchturmuhren gestalte sich die Wiederherstellung schwierig, ergänzt sie. Zum einen sei das Gebäude denkmalgeschützt, was Reparaturarbeiten ohnehin erschwere. Zum anderen werden die Einzelteile der Bahnhofsuhr zurzeit allesamt in Sonderanfertigungen von einem lokalen Unternehmen hergestellt. "Die Uhr wird wohl erst in einigen Wochen wieder komplett vorhanden sein", kündigt Theidig an.

Uhren im öffentlichen Raum auch betroffen

Auch an einigen öffentlichen Plätzen in der Stadt stehen Uhren, die häufig falsch gehen. Optisch ähneln sie den Zeitmessern, die in größeren Städten vor allem an S- und U-Bahnhaltestellen platziert werden. In Osnabrück befinden sie sich in der Nähe von größeren Bushaltestellen, zum Beispiel am Berliner Platz oder am Arndtplatz. Eine dieser Uhren ist derzeit defekt.

Anzeige Anzeige

Defekte Uhr vor der Postfiliale

Sie steht vor der Postfiliale an der Wittekindstraße – und hat es etwas eilig: Sie geht mehr als eine Stunde vor. Verantwortlich für diese Uhren sind weder Stadt noch Stadtwerke, wie die jeweiligen Sprecher unserer Redaktion sagten. Stattdessen kümmert sich das Kölner Medienhaus Ströer, das sich auf Werbung und Vermarktung spezialisiert hat, um die Uhren. Insgesamt betreibt Ströer im Stadtgebiet an sieben Standorten Uhren. Die Wartung der Zeitmesser übernimmt das Unternehmen selbst. "Die Uhren werden regelmäßig überprüft, um mögliche Defekte zu erkennen und dann schnellstmöglich zu beheben", teilt ein Sprecher mit. Es ist vermutlich also nur eine Frage der Zeit, bis die Uhr wieder repariert wird.