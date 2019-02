Osnabrück. Seit über 20 Jahren ist Dendemann im Rap-Geschäft dabei. Beim Neo Magazin Royale erlebte er ein Comeback. Am Mittwoch, 6. Februar, stellt er sein neues Album „Da nich‘ für“ im Hyde Park in Osnabrück vor.

„Hier kommt der Typ, chauvinistischer als Latex-Allergie.“ Mit diesen Worten kündigte sich Dendemann 1998 in dem Stück „Susanne zur Freiheit“ von Fischmob an, bei dem auch gemeinsam Hausmarke und Smudo von den Fantastischen Vier mitwirkten. Seitdem ist Dendemann in einer breiten Öffentlichkeit präsent.

Zuvor hatte Dendemann schon mit DJ Rabauke in dem Duo Eins Zwo einige Meriten gesammelt. Seit 2006 ist er solo unterwegs. Seine Alben „Die Pfütze des Eisbergs“ und „Vom Vintage verweht“ stiegen jeweils 2006 und 2010 in die Top 30 der deutschen Charts ein. Doch dann wurde es still um den Mann mit der reibeisernen Stimme. Erst als er 2015 die musikalische Leitung in der Show von Jan Böhmermann übernahm, war er wieder präsent. Sein neues Album „Da nich‘ für“ sammelt eine positive Kritik nach der anderen. Die Zeit scheint wieder reif zu sein für Dendemann.

Das Konzert von Dendemann im Hyde Park in Osnabrück beginnt am Mittwoch, 6. Februar, um 20 Uhr. Eintritt: 36,10 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

