Osnabrück. Der frisch gebackene Träger des Deutschen Kabarettpreises, Jochen Malmsheimer, kommt am Freitag, 8. Februar, in die Osnabrückhalle. Dort zeigt er sein Programm „Dogensuppe Herzogin - ein Austopf mit Einlage“.

„Sein Talent zum Erzählen skurriler Geschichten mitten aus dem Leben, sein Gespür für Worte und seine bedingungslose Liebe zur Sprache sind im deutschsprachigen Kabarett unerreicht“, wurde der 57-jährige bei der Preisvergabe Mitte Januar in Nürnberg gelobt. Und es stimmt. Es gibt landauf landab niemanden, der sein Publikum dermaßen verwirren und becircen kann wie der gebürtige Essener. Sein Programm „Dogensuppe Herzogin - ein Austopf mit Einlage“ sei ein Aufstand gegen die „gefühlte Arschlochdichte und Idiotenkonzentration, die Sackgesichtsüberfülle und Kackbratzendurchseuchung, die allgemeine, bimssteinerne Generalverblödung und präsenile Allgemeinabstumpfung“, meint Malmsheimer.

Die Sprache ist für ihn ein großer Abenteuer-Spielplatz. Er hat Spaß daran, alte, fast ausgestorbene Wörter auszubuddeln und sich auf Rutschpartien durch die Helden seiner Kindheit zu begeben: Von Winne-One über Winne-Two bis Winne-Three. Für Albernheiten muss trotz aller Gesellschaftskritik auch Platz sein.

Dabei sollte alles ganz anders kommen. Er studierte zunächst Germanistik und Geschichte an der Ruhr-Universität in Bochum, wo er Frank Goosen kennen lernte und mit ihm bis ins Jahr 2000 das Duo Tresenlesen bildete. Während Goosen sein Studium beendete und Autor wurde, brach Malmsheimer den Aufenthalt an der Uni ab und widmete sich dem Kabarett.

Wortschöpfer und Satzstapler

In seiner Eigenschaft als Kabarettist wird Malmsheimer als „Wortschöpfer und Satzstapler“ beschrieben, der aber stets politisch Haltung zeigt. Und in welche Richtung er zielt, dass wird am folgenden abermals wortgewaltigen Zitat deutlich: „Wäre es nicht wundervoll, wenn man Idioten allein durch Beobachtung zur Erkenntnis ihres ungeheuren Idioten-Seins führen könnte. Der dann vielleicht sogar eine Eigenentidiotisierung folgen könnte, sodass die Menge an Spitz- und Flachköpfen, Maulärschen und Kompostschädeln durch’s zu-, an- und draufsehen endlich mal wieder kleiner würde. Man könnte enzephale Pegidioten, afdöse Genitalwarzen und den braunen Klärschlamm, die ganze nationale Jauche die uns um die Füße schwappt, allein durch’s Hinschauen verändern und da es ja dümmer nimmer geht, wird es zwangsläufig besser.“

Vor fast genau zwei Jahren war Jochen Malmsheimer schon mal mit seinem Programm in der Osnabrückhalle. Die Kritikerin dieser Zeitung beschrieb ihn damals als „genialen Jongleur zwischen Hintersinn und Nonsens“. Seinen erneuten Besuch wird der Kabarettist sicher mit neuen Worten ausstatten.

Jochen Malmsheimer, Osnabrückhalle, Osnabrück, Freitag, 8. Februar, 20 Uhr, Eintritt: 28,85 Euro. Kartentelefon: 0541/349024.