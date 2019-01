"Slippery" - rutschig: Die Polizei warnt vor glatten Straßen. Foto: NWM-TV

Osnabrück. Auf schneebedeckter Fahrbahn sind am Mittwochabend am Autobahnkreuz Schüttorf erste Lkw liegen geblieben. Die Polizei empfiehlt Autofahrern, ihr Tempo an die Witterung anzupassen.