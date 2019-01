Osnabrück. Die Baugenehmigung für das Einkaufszentrum am Osnabrücker Neumarkt sollte Anfang des Jahres vorliegen. Es gibt Verzögerungen – warum?

Ein nachgereichtes Brandschutzgutachten habe neue Fragen aufgeworfen, sagte Oberbürgermeister Wolfgang Griesert auf Anfrage unserer Redaktion. Um diese Fragen zu beantworten, seien "Zuarbeit oder Änderungen" durch den Centerinvestor Unibail Rodamco Westfield nötig. "Die Baugenehmigungsbehörde ist dort am Ball", so Griesert. Er geht davon aus, dass die Baugenehmigung bald erteilt werden kann – ohne sich auf einen Zeitpunkt festlegen zu wollen.

Ursprünglich hatte Griesert die Baugenehmigung für Ende Dezember/Anfang Januar avisiert. Im Dezember reichte der Centerinvestor noch Änderungen nach, die nach Grieserts Worten "wohl auch auf den fortschreitenden Vermarktungs- und Vermietungsprozess zurückzuführen" sind.

Kommt Decathlon ins Neumarkt-Center?

Bekannt als Ankermieter im geplanten Einkaufszentrum ist bislang das Modehaus Sinn, das seinen Standort an der Johannisstraße aufgegeben hat und vorübergehend in die Theaterpassage einziehen wird. Brennendes Interesse am Standort Osnabrück hat der weltgrößte Sportartikelhersteller und -händler Decathlon. Nach Insiderinformationen liebäugelt der Sportartikelkonzern mit Hauptsitz in Frankreich mit einer Fläche von 1800 Quadratmeter im Einkaufszentrum am Neumarkt. Die Shopping Mall ist auf 16.000 Quadratmeter Verkaufsfläche angelegt.

Andreas Hohlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der deutschen Sparte von Unibail Rodamco, hatte den Bauantrag für das Einkaufszentrum (Arbeitstitel: Oskar) im Juni 2018 persönlich im Osnabrücker Rathaus abgegeben. Dabei stellte er die Eröffnung des Centers für Herbst 2020 in Aussicht. Um den Termin zu halten, müsste in diesem Frühjahr mit dem Abriss der Schrottimmobilien am Neumarkt begonnen werden.