A1 am Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück vom 8. bis 11. Februar gesperrt

Von Freitagabend, 8. Februar, bis Montagmorgen, 11. Februar, wird die A1 am Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück gesperrt. Symbolfoto: David Ebener

Osnabrück. Am zweiten Februar-Wochenende müssen sich Autofahrer in und um Osnabrück auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Von Freitagabend, 8. Februar, bis Montagmorgen, 11. Februar, wird die A1 am Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück gesperrt.