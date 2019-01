Mit dem "Muttizettel" dürfen bei bestimmten Veranstaltungen auch Unter-18-Jährige in dem Club zum Feiern. Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Am Mittwochabend ist es wieder soweit: Pünktlich am letzten Schultag vor den Halbjahresferien steigt wie jedes Jahr die School Party im Alando Palais in Osnabrück. Dann dürfen auch die schon mitfeiern, die noch nicht 18 Jahre alt sind. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich?