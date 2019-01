Osnabrück „Die, die etwas Bedeutendes tun wollen“, lautete das Motto der Absolventen der Winterprüfung der Berufsbildenden Schulen, kurz BBS, am Pottgraben. Rund 110 Nachwuchs-Fachkräfte in 17 kaufmännischen Berufen verstärken nun den Arbeitsmarkt.

Im feierlichen Rahmen wurde ihnen im Haus der Jugend nahegelegt, sich selbst zu verwirklichen, aber auch Verantwortung in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit zu tragen.

Für die meisten Absolventen liegt eine lernintensive Ausbildungszeit von 2,5 Jahren hinter ihnen. Am Abend der feierlichen Zeugnisausgabe durch BBS und IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim war vor allem eins erkennbar: Wertschätzung. Zahlreiche Ausbilder begleiteten ihre ehemaligen Auszubildenden. Darunter auch Mechthild Möllenkamp, EDEKA Center Möllenkamp, die zugleich in ihrer Funktion als Präsidentin des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen auftrat. „Nutzen Sie Ihre Chancen, bleiben Sie Gewinner“, so Möllenkamp. Daniel Wessel, Personalleiter Lengermann & Trieschmann (L&T) und Julia Niederstadt, Ausbilderin und Teamleiterin L&T, präsentierten gemeinsam mit ihrer ehemaligen Auszubildenden und jetzigen Modeberaterin bei L&T, Maja Kupper, eine Fabel. Stellvertretend für Eigenschaften von Auszubildenden wurden Ente, Hase, Eichhörnchen und Adler verglichen. „Ich möchte Sie einladen, sich zu entdecken und Ihre Talente zu nutzen“, so Wessels Botschaft.

Ralf Korswind, Schuleiter BBS am Pottgraben, beglückwünschte die Absolventen zur „Aufnahme ins Team der Fachkräfte“. Er richtete einen deutlichen Appell an diejenigen, die die Wirtschaft künftig mitgestalten: „Gehen Sie zur Europawahl und wählen Sie eine demokratische Partei! Europa ist ein Land freier Grenzen, stehen Sie für unser Europa!“ Eckhard Lammers, stellvertretender Hauptgeschäftsführer IHK, nannte den Brexit als einen der derzeit größten Unsicherheitsfaktoren der Wirtschaft. Dennoch sei ein Plus von 2 Prozent hinsichtlich der Anzahl der Ausbildungsverträge in 2018 zu verzeichnen. Vielfältige Möglichkeiten stehen den Absolventen offen, so Lammers: Berufseinstieg, Auslandsaufenthalt, akademische Weiterqualifikation.

Fünf Absolventen wurden für ihre besonderen schulischen Leistungen geehrt. Katharina Heidenreich, Sarah Große, Tim Welz, Simon Oelgemöller und Ruven Masemann schlossen mit einer Durchschnittsnote von 1,0 ab.