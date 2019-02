Sie freuen sich auf die 40. Geburtstagsparty der Osnabrück-Halle: Die Schlagerpolizei. Auch die Discoloverz, Caught Indie Act und The Beat sowie DJ Christian sind am Samstag, 9. Februar, dabei. Foto: Gert Westdörp

Wallenhorst/Osnabrück. Am Samstag, 9. Februar, feiert die Osnabrück-Halle ihren 40. Geburtstag mit einer Neuauflage der Stadthallen-Fete. Mit dabei ist dann auch die Schlager-Polizei, die ihren Ursprung in Wallenhorst hatte. Das Trio befindet sich zwar schon in Rente. Für besondere Anlässe machen die drei Bespaßungs-Beamten aber eine Ausnahme. Sie haben sogar eine charmante Überraschung für das Geburtstags-Ständchen dabei.