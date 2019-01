Die Berliner Kissen am Westerberg sind der FDP ein Dorn im Auge. Die Stadt soll alle Huckel entfernen. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Die Sitzung des Osnabrücker Stadtrates erfreute sich am Dienstag einmal mehr eines regen Zuspruchs der Osnabrücker Bürger. Die kamen in großer Zahl vom Westerberg. Sie nutzten die Bürgerfragestunde, um sich über die zukünftige Entwicklung in ihrem Quartier zu erkundigen. Der Kern der Fragen: Was wird aus dem Verkehr nach Abbau von neun Berliner Kissen in der Gluckstraße und der Händelstraße?