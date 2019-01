Eurobahn kündigt Zugausfälle ab Dienstagabend an CC-Editor öffnen

Weil Fahrzeuge der Eurobahn sofort in die Werkstatt müssen, werden bis Sonntag, 3. Februar, Zugverbindungen ausfallen. Betroffen sind die Bahnen RB 50, RB 61, RB 65 und RB 66. Foto: Michael Gründel

Düsseldorf/Hamm. Züge der Eurobahn sind am Dienstag mit sofortiger Wirkung in die Werkstatt gerufen worden. Eurobahn-Betreiber Keolis Deutschland kündigt daher Zugausfälle auf den Linien Münster-Dortmund, Hengelo-Osnabrück-Bielefeld, Münster-Rheine und Münster-Osnabrück an.