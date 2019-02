Die Firma Visita"baut eine neue Rettungswache und Tagespflege auf dem Firmengelände an der Kibtzheide 1 in Osnabrück. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Mit einer symbolischen Grundsteinlegung Anfang Januar hat die Gesellschaft Visita Soziale Dienstleistungen mit Geschäftsführer Josef Brümmer den Baubeginn am neuen Gebäudekomplex an der Kiebizheide gefeiert, der bis zum September 2019 fertiggestellt sein soll. Ende Mai zieht die Rettungswache an dem neuen Standort in Osnabrück ein, im Herbst soll eine Tagespflege folgen.