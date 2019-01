Experte erzählt Osnabrücker Schülern, was Arbeitgebern wichtig ist CC-Editor öffnen

Felix Osterheider hielt beim Karlstag des Gymnasiums Carolinum den Gastvortrag. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. In Gedenken an den Namensgeber des Gymnasiums feierte das Carolinum nun seinen traditionellen Karlstag. Als Gastredner kehrte Felix Osterheider in seine ehemalige Schule zurück und hielt einen Vortrag, der die Schüler auf die Arbeitswelt vorbereiten sollte.