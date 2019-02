Nürnberg. Eines der Highlights der Spielwarenmesse 2019 in Nürnberg ist ein vom Osnabrücker Spieleautor Kai Haferkamp konzipierter Geier gewesen. Eine Puppe, die mittels der neuen Spielzeugkonsole toi+ von Ravensburger quasi zum Leben erweckt werden kann. Doch das ist nicht die einzige Haferkamp-Neuheit.

"Furious Falko" ist ein frecher Geier, der zusammen mit Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren Spiele spielt und dabei als Moderator und Mitspieler fungiert. Der Vogel im coolen grauen Kapuzenpullover mit dem prägnanten gelben Schnabel wird lebendig, sobald sein Bauch mit der bildschirmlosen Spielzeugkonsole toi+ von Ravensburger gefüllt wird (siehe auch nachfolgende Infobox). Erdacht hat sich das Konzept der Plastikpuppe der Osnabrücker Spieleautor Kai Haferkamp, der schon seit vielen Jahren immer wieder mit dem Ravensburger Spieleverlag zusammenarbeitet. Zahlreiche seiner Kinderspiele sind bei dem Unternehmen mit dem blauen Dreieck bereits erschienen. "Falko" sowie alle weiteren Produkte der Reihe toi+ sollen ab September erhältlich sein. Für Handel und Fachpresse präsentierte Ravensburger seine Neuheit bereits während der Spielwarenmesse in Nürnberg.

Die Spielzeugkonsole toi+ The Core und drei erste Spielideen Auf der Spielwarenmesse 2019 in Nürnberg hat Ravensburger seine neue bildschirmlose Spielzeugkonsole toi+ vorgestellt. Basis ist die "The Core" genannte Elektronikeinheit, die Produkten aus der Reihe eingesetzt werden kann und Sensoren sowie Lautsprecher enthält. Ab September sollen die Grundeinheit sowie drei erste Spielzeuge in den Handel kommen. Neben der Puppe "Furious Falko" (Kai Haferkamp), der mit seinen verrückten Ideen Kinder ab sechs Jahren zu Spaß und Bewegung animieren soll, sind das "Brain Board" (Reiner Knizia) mit Logik- und Gedächtnisspielen für Kinder ab acht Jahren geplant sowie der "Magic Compass" (Gunter Baars), der Kinder ab sechs Jahren durch imaginäre Labyrinthe lotst. Die Konsole soll etwa 70 Euro kosten, die einzelnen Produkte für toi+ dann noch einmal zusätzlich rund 50 Euro.

Party-Geier mit 50 Spielen

Vor etwa eineinhalb Jahren habe er von Ravensburger die Anfrage erhalten, ein Spielzeugkonzept für die vom Verlag geplante Konsole zu entwickeln, sagt Haferkamp. Seine Idee des Party-Geiers kam offensichtlich an, sodass Verlag und Autor das Profil der Puppe immer weiter schärften. Haferkamp selbst habe in einer Schule im Osnabrücker Umland nach Meinungen der Kinder zu verschiedenen Entwürfen gefragt. Zum Testen in einer Familie sei er extra nach München gefahren. Die Spielewünsche der Kinder flossen mit in die Entwicklung ein. Als Vorlage für die Programmierer habe er die Funktionsweise und die möglichen Sprachausgaben dann in Diagrammen zusammengefasst. Mit dem fertigen "Falko" sollen rund 50 Party-, Quiz- und Kennenlernspiele möglich sein. "Falko" moderiert zum Beispiel Stopptanz und animiert zu Rennen oder Luftgitarrenwettbewerben. "Die Testkinder haben den Geier geliebt", sagt Haferkamp.

Nominiert für Toy-Award

Und auch bei der Jury für den Branchenpreis "Toy-Award", der alljährlich zur Eröffnung der Spielwarenmesse vergeben wird, kam die Puppe an. "Furious Falko" zählte zu den drei Nominierten in der Kategorie Schoolkids, Gewinner der Auszeichnung wurde dann jedoch Playmobil mit seiner Meerjungfrauenwelt "Magical Mermaid World". Für Haferkamp sei allerdings schon die Nominierung angesichts der riesigen Menge an Neuheiten in Nürnberg eine Ehre gewesen.



Fotos unter Verschlusssache

Neben dem Geier wurden auf der Spielwarenmesse noch sieben weitere Haferkamp-Neuheiten präsentiert, die im Laufe des Jahres in den Handel kommen sollen. Für den tiptoi, den audiodigitalen Lesestift von Ravensburger, hat der Osnabrücker drei neue Spiele entwickelt. Highlight des Trios ist die "Dschungel-Olympiade", die als erstes tiptoi-Kinderspiel einen externen Lautsprecher nutzt und zugleich der erste Titel der neuen "active"-Reihe ist (ab September). Kinder von vier bis sieben Jahren spielen bei Musik und exotischen Geräuschen gegen eine fiktive Krokidilmannschaft und müssen dabei allerlei Übungen machen. Haferkamp gibt sein Ehrenwort, alle Aufgaben nicht nur mit Kindern getestet, sondern auch selbst ausprobiert zu haben. Die Fotos davon seien allerdings "absolute Verschlusssache" ...

Spielesammlung führt um die Welt

Zur Disney-Lizenz "Die Eiskönigin" ist "Das verdrehte Wettlaufspiel" (tiptoi) geplant. Zudem wird es ab April "Wir lernen die Uhr" (tiptoi) für Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren geben. Bereits ab sofort ist die Spielesammlung "Kinderspiele aus aller Welt" (Ravensburger) verfügbar. Hier können Vier- bis Siebenjährige zum Beispiel kreiseln wie Kinder in Kanada, Abklatschen spielen wie Jungen und Mädchen in Syrien oder Murmeln schnippen wie in Argentinien. Nebenbei lernen sie fremde Länder und Kulturen kennen.

Gepimptes Eichhörnchen

Für die Ravensburger-Reihe "Mein erstes elektronisches Brettspiel" steuert Haferkamp ab September "Nuss voraus!" bei. Kinder ab vier Jahren helfen dem elektronisch gepimpten Eichhörnchen im Wald, die versteckten Eicheln wiederzufinden. Für die ganz Kleinen ab eineinhalb Jahren ist bereits im Januar bei Ravensburger der "Farben- und Formen-Zauber: Rund oder eckig – rot, gelb, blau" erschienen. Zudem ist bei Kosmos das von Haferkamp erdachte Mitbringspiel "Mein Körper" in der Reihe "Was ist Was Junior" geplant – für Kinder ab vier Jahren.



