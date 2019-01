Osnabrück. Weil die Reserven des bisher in Osnabrück genutzten Low-Gas knapp werden, muss demnächst das sogenannte High-Gas durch die Leitungen fließen. Das ist nicht für jedes Endgerät verträglich. Deshalb muss jetzt umgebaut werden. Die Osnabrücker bekommen also Besuch von Rolf und seinen Kollegen von der SWO Netz. Und zu gewinnen gibt es auch etwas.

Erst mal gibt es ein dickes Lob von Projektleiter Christian Lütkemöller: "Wir müssen unsere Kunden loben. Das hat bislang sehr gut geklappt." Was da geklappt hat, ist die Erfassung der immerhin 55000 Gasgeräte die an das Netz der SWO angeschlossen sind. Die Erhebungsphase ist nun abgeschlossen. Jetzt wird es ernst. Denn während der zeitliche Spielraum für die Erhebung durchaus auch schon mal großzügigere Terminverschiebungen zuließ, steht die Phase der Umstellung unter straffen zeitlichen Vorgaben.Bis Ende 2019 müssen alle 55000 Gasgeräte angepasst sein, denn dann fließt das H-Gas durch die Rohre. Die SWO Netz hängt an Vorgaben, die sie nicht beeinflussen kann. Zwei große Schalttermine Anfang April und Anfang Oktober stehen fest.

Auf Mithilfe der Kunden angewiesen

Die SWO Netz ist auf die Mitarbeit ihrer Kunden angewiesen. Das machte neben SWO-Netz-Geschäftsführer Heinz-Werner Hölscher auch Stadtwerkevorstand Christoph Hüls deutlich. Sie bitten die Kunde, den Fachmonteuren möglichst zum ersten vorgeschlagenen Termin Zugang zu den Gasgeräten zu gewähren. Und weil es den Stadtwerken offensichtlich ernst ist mit dieser Bitte, verlosen sie unter allen sogenannten Erstöffnern Preise vom Pedelc über Tablets bis hin zu Freizeitgutscheinen im Wert von 500 Euro.

Gewinne für Erstöffner

Jeder Osnabrücker, der den ersten vorgeschlagenen Termin möglich machen kann, nimmt automatisch an diesem Gewinnspiel teil. „So hoffen wir, die Ersterreichbarkeit zu steigern“, sagt Hölscher. Begleitet wird die Anpassungsphase mit einer breit angelegten Infokampagne. „Der Kampagnenslogan lautet ‘Rolf kommt vorbei‘ – Rolf steht dabei stellvertretend für alle Fach-Monteure, die die Anpassung vornehmen", so Lisa Hoff. Wobei der gute Rolf allerdings noch 74 Kollegen hat, die während der Anpassungsphase in die Haushalte kommen.

5000 verschiedene Gerätetypen

Anfang 2017 hatte die SWO Netz die erste Phase eingeläutet: die Geräteerhebung. Eigens dafür zertifizierte Monteure hatten alle Osnabrücker mit Gasgeräten aufgesucht und deren Geräte erfasst. 18 Monate dauerte die Phase Eins – „schneller als gedacht“, sagt Lüttkemöller, der das Großprojekt Erdgasumstellung Netz leitet. „Dadurch wissen wir, wie und wann wir die jeweiligen Geräte für das H-Gas umrüsten müssen“, so Lüttkemöller weiter. „Bei rund 5000 verschiedenen Gerätetypen ist das sehr unterschiedlich.“ Phase Zwei – die Geräteanpassung – konnte ebenfalls schon früher anlaufen und es wurden bereits etwa 5000 der insgesamt 55000 Gasgeräte umgerüstet, die laut Klassifizierung schon weit vor der eigentlichen Gasumstellung angepasst werden können. „Jetzt beginnt die Hochphase der Geräteanpassung – denn jetzt sind die Geräte dran, die kurz vor oder kurz nach der physikalischen Gasumstellung umgerüstet werden müssen. Und das ist der bei weitem größte Teil.“

Warnung vor Trickbetrügern

Wie bereits zur Erhebungsphase warnt die Stadtwerke-Netztochter vor Trickbetrügern. „Unsere Monteure können sich jederzeit ausweisen. Zudem steht auf dem Terminanschreiben wieder ein individueller Zahlencode, den der Monteur auf Nachfrage nennen kann“, erläutert Projektleiter Lüttkemöller. Ohne vorherige Terminankündigung werde kein Monteur an der Tür klingeln. Wer sich trotzdem nicht sicher sei, könne die „Hi, Gas!“-Hotline 0541/2002-2230 anrufen. Für Fragen steht zudem das „Hi, Gas!“-Büro im Servicezentrum am Nikolaiort zur Verfügung. Fragen via E-Mail können unter gasumstellung@swo-netz.de gestellt werden. Ausführliche Infos zur Erdgasumstellung finden sich auch im „Hi, Gas!“-Infoportal www.swo-netz.de/gasumstellung.