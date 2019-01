Osnabrück. Tim Mälzer testet Pizza im Ersten, sein Kollege Nelson Müller nimmt fürs ZDF Tiefkühl-Pommes unter die Lupe und in einem der dritten Programme verkosten Passanten in der Fußgängerzone einer deutschen Großstadt Schokolade. Lebensmitteltests sind ein beliebtes Genre der Verbrauchermagazine. Wer gerne einmal selbst Tester sein möchte, muss nicht auf die Einladung eines Fernsehkochs warten – er kann „Taster“ an der Hochschule Osnabrück werden.

Da hatte G 8 ja doch einmal etwas Gutes: Mit dem zu erwartenden Anstieg der Zahl an Abiturienten und dem damit verbundenen Run auf die Studienplätze stand auch die Hochschule Osnabrück vor besonderen Herausforderungen. Einfach die Zahl der Plätze zu erhöhen, wäre eine Option gewesen; zusätzliche Studiengänge einzurichten und damit das Angebot zu verbreitern, wofür sich die Hochschule entschied, erwies sich als der bessere Ansatz. Profitiert davon hat unter anderem der Standort in Haste, wo der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel etabliert wurde. Mit 35 Studierenden ging es im Jahre 2011 im neuen Gebäude neben dem historischen Gasthaus „Schmied im Hone“ an der Oldenburger Landstraße los, heute sind 140 Studenten immatrikuliert und können sich bei ihrem Bachelorstudium in den Fachrichtungen Lebensmittelproduktion und -verarbeitung, Agrar-/Bio-Systemtechnik sowie in Agri-Food-Management spezialisieren.

„Nicht im Elfenbeinturm“

Und weil sich die Hochschule als University of Applied Sciences, also als Hochschule der angewandten Wissenschaften, versteht, ist am Fachbereich ein so genanntes Science to Business Kompetenzzentrum namens „Foodsense“ entstanden. „Als Hochschule müssen und wollen wir natürlich an Praxisthemen dranbleiben. Wir sitzen nicht im Elfenbeinturm, sondern suchen den Praxisbezug“, erklärt sein Leiter, Professor Ulrich Enneking, die Zielsetzung. Erst kürzlich habe die von der Hochschule gemeinsam mit EDEKA und NP-Discount durchgeführte Verbraucherstudie zum Tierwohl-Siegel gezeigt, dass gerade die Kooperation von Hochschule und Wirtschaft belastbare Ergebnisse bringe.

Auf diese Ergebnisse setzen seit einigen Jahren auch Unternehmen der Lebensmittelindustrie, die die Expertise von „Foodsense“ für Auftragsstudien nutzen und dort testen lassen, wie ihre Produktneuentwicklungen oder Rezepturveränderungen beim Konsumenten ankommen. 2015 waren das Team und die Studenten von Professor Enneking mit einem regionalen Unternehmen an den Start gegangen, inzwischen beauftragen regelmäßig sechs verschiedene Firmen das Kompetenzzentrum, weitere stehen auf der Warteliste und auch der Fachbereich Pfanzenbau nutzt die Einrichtung, um seine Erzeugnisse vom Verbraucher bewerten zu lassen.

Qualitätsgesichertes Prozedere

Auf der anderen Seite hat die Hochschule inzwischen auch eine große Zahl an Probanden akquiriert, welche für die etwa monatlich stattfindenden Tests zur Verfügung stehen und dabei die verschiedensten Produkte hinsichtlich Aussehen, Geruch, Geschmack und Konsistenz verkosten. Egal ob Obst oder Saft, Schinken oder Salami, Chips oder Dips, Schokolade oder Keks – die Tester oder „Taster“, wie es bei „Foodsense“ entsprechend der sensorischen Relevanz heißt, dürfen probieren und kritisieren, und das stets nach einem qualitätsgesicherten Prozedere, das von der Hochschule gemeinsam mit den Unternehmen entwickelt wurde. „Pro Studie nehmen 60 Probanden teil, damit wir statistisch aussagefähige Ergebnisse erhalten“, erläutert Olesja Lungren, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin gemeinsam mit den Studenten die Tests organisiert und auswertet. Übrigens sollten bei jeder Studie 50 Prozent der Probanden Studierende sein, darauf legt die Hochschule Wert.

Gut vernetzt

Von Vorteil erwiesen habe sich die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) in Quakenbrück, sowohl hinsichtlich der technischen Möglichkeiten wie auch der Vernetzung. Zudem brächten regelmäßige Netzwerktreffen Rückkopplung und regen Austausch von Themen sowie auch nicht selten für die Studenten die Vermittlung von Praktika in den angeschlossenen Unternehmen. Dass mit „Foodsense“ eine „ideale Plattform und Infrastruktur“ geschaffen worden sei, freut Professor Enneking – und dass sich durch die Erlöse, die das Kompetenzzentrum, bei dem es sich um eine GmbH handelt, erzielt, auch zusätzliche Projekte in Forschung und Lehre der Hochschule finanzieren lassen.

Taster werden

Wer selbst einmal „Taster“ werden möchte, kann sich bei der Hochschule Osnabrück unter www.stb-hsos.de/de/foodsense registrieren. Eine Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Mindestalter von 18 Jahren.