Osnabrück. In einen riesigen Kuhstall verwandelte sich die Halle Gartlage. Besucher aus mehr als 20 Ländern waren nach Osnabrück gekommen, um bei den 43. Schwarzbunt-Tagen die aktuellen Spitzenkühe aus dem Osnabrücker Zuchtgebiet zu sehen. Aufgrund seines hohen genetischen Niveaus, ist die Region als Zuchtzentrum der Holstein-Rasse weltweit bekannt.

Seit mehr als vier Jahrzehnten sind die von der Osnabrücker Herdbuch-Genossenschaft (OHG) veranstalteten Internationalen Osnabrücker Schwarzbunt-Tage der Treffpunkt für Holstein-Züchter aus aller Welt. Dafür waren die Tiere auch wieder perfekt hergerichtet, gewaschen und frisch geschoren, als sie am Halfter durch den Wertungsring geführt wurden. „Das sind Kühe, wie man sie sich wünscht“, sagte der Preisrichter Markus Gerber mit geschultem Blick auf Beine und Euter der schwarz-weiß-gefleckten Holstein-Schwarzbunt-Kühe und der braun-weiß-gefleckten Red-Holstein-Kühe.

Körperbau, Euter und Beine im Fokus



„Die Kühe haben einen guten Körperbau, hervorragende Euter und gute Beine“, kommentierte der aus der Schweiz angereiste Preisrichter zum Beispiel die Kühe der Richtklasse neun. „Und sie bewegen sich gut im Ring.“ In insgesamt zehn Richtklassen traten die 82 besten Schaukühe des Osnabrücker Zuchtgebiets gegeneinander an. „Für manche Kühe bedeutet so eine Schau Stress, andere stecken das sehr gut weg“, wusste eine Fachbesucherin auf den vollbesetzten Rängen zu berichten, nachdem einzelne Kühe im Ring nicht immer so wollten, wie sie sollten.

Osnabrücker Kühe mit höchster Milchleistung



Die Holstein-Kuhrasse steht für Gesundheit, Produktivität und Langlebigkeit. Bei der Schau wird auf jedes Detail geachtet, insbesondere auf einen guten Körperbau, stark beaderte Euter und gute Beine. Eine gute Durchblutung des Euters spricht für eine hohe Milchleistung, während ein guter Körperbau und athletische Beine bedeuten, dass die Kuh lange grasen kann, was sich positiv auf die Milchleistung auswirkt. Osnabrücker Kühe haben die höchste Milchleistung in Deutschland und produzieren im Schnitt rund 10.000 Liter Milch pro Kuh und Jahr.

Züchter mit hochkarätigen Tiere



Anzeige Anzeige

Nachdem die Schaukühe durch den Ring geführt wurden, stand die Nachzuchtpräsentation an. Dabei wurden herausragende Töchtergruppen der Vererber Basta und Alonso präsentiert. Interessierte Besucher konnten sich so ein Bild von den Vererbungstendenzen dieser beiden Bullenrassen machen. „Während die Basta-Töchter eine große Funktionalität und Robustheit demonstrieren, können die Alonso-Töchter besonders ihre Leistungsbereitschaft und gute Exterieur-Zuchtwerte untermauern“, so Dr. Andreas Kandzi, der bei der OHG für die Vermarktung des Zuchtbullenspermas zuständig ist. Auf den Schauwettbewerb folgte zum Abschluss die Top-Genetik-Auktion, bei der Auktionator Jürgen Wiesehahn 29 Tiere versteigerte. Dazu hatten sowohl Osnabrücker als auch auswärtige Züchter hochkarätige Tiere mitgebracht.