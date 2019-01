Osnabrück. Etwa einhundert Narren haben ein kräftiges „Osna helau!“ im großen Saal des Gasthauses Thies in Hasbergen-Gaste erschallen lassen – bei der ersten Herrensitzung der Königsfelder Karnevalisten.

Mit einem Einmarsch der Ü-15-Bergfunken der Karnevalsgesellschaft (KG) Dickenberg wurden die Mitglieder des Präsidiums zu ihren Plätzen geleitet. Präsident Manfred Helm begrüßte die Narren, und Andreas Hille führte durch das Programm des Abends.

Ein besonderer Ehrengast war Frank Henning, Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender der SPD im Osnabrücker Rat. Auch andere lokale Karnevalsgesellschaften wie etwa die KG Blaue Funken aus Eversburg nahmen teil.

Bisher hatten die Königsfelder Karnevalisten, die 1968 als Abteilung des Schützenvereins Lüstringen gegründet worden waren, immer nur Damensitzungen veranstaltet. In diesem Jahr waren die Herren an der Reihe. Die Programmgestaltung erfolgte in Anlehnung an die früheren Herrensitzungen der Karnevalsgesellschaft „Accordium“ in der Stadthalle.

Für Unterhaltung und Stimmung sorgten Akteure, die aus Köln, Düsseldorf, Dortmund, Oberhausen und dem Umland zusammengekommen waren. Nach einem üppigen Schweinshaxenmahl machten die Bergfunken als Funkmariechen mit innovativen Adaptionen des klassischen Gardetanzes den Auftakt. Mit peppiger Musik, Tanz und Trommeleinlagen, verbreiteten sie eine ausgelassene Stimmung und ernteten dafür tosenden Applaus.

Später legte die Tanzgruppe in bayrischen Lederhosen nach. Für Furore sorgte anschließend der Haster Narr Jörg Herzog, der reimend den politischen Parteien im Osnabrücker Raum den Spiegel vorhielt und ebenfalls begeisterten Beifall erntete. So lästerte der Narr mit viel Witz über die ständig wechselnde Situation am Neumarkt, über die Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Feuerwachen und über die Machtspiele der Parteien in Osnabrück. Eine Ausnahme machte Herzog allerdings doch: „Die CDU, die lass ich heut in Ruh, denn da gehört ja unser Stadtprinz zu.“ Letztlich blieb jedoch niemand von den Reimen des Haster Narren verschont.

Anschließend begeisterte der Komiker und Sänger Stefan Rodefeld in seiner Rolle als „Ewald der Aalhornmann“ die Narren.