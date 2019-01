Osnabrück. In der Evangelischen Mariengemeinde sind jetzt beim Evangelischen Kirchenkreistag die für 18 Kirchengemeinden in Osnabrück und Umgebung wesentlichen Gremien benannt worden.

Das dürften spannende sechs Jahre werden. "Werden Sie zu Brückenbauern", appellierte Superintendent Joachim Jeska an die Mitglieder des Kirchenkreistages, die sich zum Auftakt ihrer Amtszeit zu einem gemeinsamen Gottesdienst in der Osnabrücker St.-Mariengemeinde versammelt hatten. Es sei wichtig, wie sie als Kirche attraktiv seien und „Brücken“ bauen könnten, so Jeska. Das Bild der Autobahn "Sauerlandlinie", die bei einer Länge von 257 Kilometern allein 73 Brücken in sich trage, sei ein gutes Beispiel, dass Wege ohne solide Brücken nicht funktionieren würden.

Löhberg Vorsitzende

Nach dem Gottesdienst standen zahlreiche Wahlen für die Ausschüsse und Fachgremien auf der Tagesordnung. Mehrheitlich wurde Gisela Löhberg zur Vorsitzenden des Kirchenkreistages gewählt. Ihr stehen in den nächsten sechs Jahren Silke Daniek, Horst-Dieter Niermann und Pastor Thomas Herzberg zur Seite.

Sechs Jahre lang wird der Kirchenkreistag mit seinen Vorständen und Ausschüssen für die rund 58.000 Gemeindemitglieder in 18 Kirchengemeinden in Osnabrück und Umgebung verantwortlich sein. Mit einem Übergabebericht hätten sie es dem Kirchenkreistag möglichst einfach gemacht, sich in die Arbeit der nächsten Jahre einzufinden, so Joachim Jeska. Dabei sei bei einer durchaus soliden finanziellen Lage des Kirchenkreises deutlich, dass zahlreiche strategische Entscheidungen bis hin zum Stellenrahmenplan für die personelle Ausstattung in den nächsten Jahren auf der Agenda stehen würden.

Die Geschäfte des Kirchenkreisvorstandes führen künftig Katrin Häsler, Volker Heise, Klaus Haluza, Dieter Trautz, Frank Waniek sowie Janneke Arendsen Hein neben den orditierten Mitgliedern Pastorin Andrea Kruckemeyer, Hilke Danckwerts und Guido Schwegmann-Beisel.



Zudem waren auch zahlreiche Fachausschüsse zu besetzen. Neben dem Ausschuss für Bauen und Finanzen wurden auch die Fachleute für die Themen Planung, dem Schul- und Bildungsausschuss, dem Partnerschaftsausschuss, dem Diakonieausschuss, dem Gemeindeausschuss sowie den Ausschüssen für Öffentlichkeit, Schule und Bildung sowie dem Ausschuss für Gerechtigkeit, und Bewahrung der Schöpfung gebildet.

Mit den aktiven Gremien biete die bevorstehende Arbeit Mut und Zuversicht, hinsichtlich der bevorstehenden Aufgaben der nächsten Jahre, so Joachim Jeska.