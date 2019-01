Osnabrück. Die Interessengemeinschaft der Iburger Straße (IGIS) hat am Sonntag in Osnabrück ihren Neujahrsempfang ausgerichtet. Dabei ließ sie Aktionen aus dem Jahr 2018 Revue passieren.

Der IGIS gehören Anwohner, gesellschaftliche Gruppen, Vereine und Vertreter des Einzelhandels rund um die Iburger Straße an. Dabei vermittelt die IGIS nicht nur zwischen den Anliegern der Iburger Straße und der Politik. Sie leistet mit dem Peter-Jeda-Fonds, einer Stiftung benannt nach dem 2012 verstorbenen IGIS-Gründer, auch Wohltätigkeitsarbeit im Süden des Osnabrücker Stadtgebiets.

Trikots für die "Abseits-Kicker"

Petra Jeda, Vorsitzende der Interessengemeinschaft, entnehme dem Diskurs mit Mitgliedern und Anwohnern, welche Relevanz das Wirken der IGIS für die Umgebung der Iburger Straße habe. Für Jeda sei diese positive Resonanz gleichzeitig Auftrag, nicht mit dem Engagement aufzuhören. Sie sprach stellvertretend für den gesamten Vorstand: "Der Respekt, den ihr uns entgegenbringt, spornt uns an."

Jeda benannte unter anderem die Förderung der Osnabrücker Straßenzeitung "Abseits" als Beispiel für das Wirken der Interessengemeinschaft. So stiftete die IGIS den "Abseits-Kickern", der Fußballmannschaft der Wohnungssuchenden-Zeitschrift, im vergangenen Jahr unter anderem einen Satz Trikots.

Miteinander leben statt nebeneinander her



Die IGIS lud Nancy Plaßmann, seit einigen Monaten neues Vorstandsmitglied der Sparkasse Osnabrück, als Gastrednerin ein. Sie habe durch ihre neuen Aufgaben festgestellt, wie wichtig ein unterstützendes Umfeld für den persönlichen Erfolg sei: "Es ist die Gemeinschaft, die mich stark macht." In der IGIS übernehme jeder Einzelne Verantwortung und trage so zur Gemeinschaft bei. Das zeige sich besonders im "multikulturellen Miteinander" in der IGIS, sagte Plaßmann.

Tatsächlich gehört der Interessengemeinschaft, neben der katholischen Pfarrei St.-Joseph oder auch der Nahner St.-Ansgar-Kirche auch die islamische Gemeinschaft der Merkez-Moschee an. Dass auch muslimische Anwohner sich bei der Interessengemeinschaft aktiv einbrächten, sei für Petra Jeda ein Positivbeispiel für funktionierende Integration. "Wir leben hier miteinander – nicht gegeneinander und vor allem auch nicht nebeneinander her", sagte Jeda.

Für 2019 kündigte die IGIS an, sich erneut am Stadtputztag am 30. März beteiligen zu wollen. Darüber hinaus sei eine Stadtrundfahrt unter dem Motto "Osnabrück bei Nacht" geplant.