Verfolgung Schwuler in Osnabrück: Der Paragraf 175 wirkt weiter

Über die Verfolgung Homosexueller diskutierten unter Leitung von Prof. Dr. Christoph Rass (stehend) Hans Hengelein vom niedersächsischen Sozialministerium, Felix Wurm, Mitglied im Osnabrücker Sozialausschuss, Prof. Dr. Martin Lücke von der Freien Universität Berlin und Dr. Frank Wolff von der Universität Osnabrück (von vorne). Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Sechs Monate lang wurde an der Osnabrücker Universität die rechtliche Verfolgung und soziale Diskriminierung homosexueller Menschen in Osnabrück erforscht. Erste Ergebnisse wurden am Freitagabend im Ratssitzungssaal präsentiert.