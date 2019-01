Osnabrück. Ein 21 Jahre alter Randalierer hat am Sonntagmorgen mehrere Polizisten beleidigt und bedroht sowie einen Beamten verletzt. Weil er schließlich auch seine Zelle beschädigte, lieferte die Polizei ihn schließlich in die Psychiatrie ein.

Wie die Polizei Osnabrück mitteilte, wurde sie am frühen Sonntagmorgen um 5.55 Uhr zu einer Sachbeschädigung und Ruhestörung in die Schwenkestraße im Stadtteil Eversburg gerufen. Als die Polizisten die Identität des offenbar betrunkenen Verursachers feststellen wollten, beleidigte und bedrohte er die Beamten "auf das Übelste", wie es in der Mitteilung der Polizei heißt.

Ärztin bei der Blutabnahme beleidigt

Der junge Mann warf sich demnach im Verlauf des Gesprächs gegen die Wohnungstür und verletzt dabei einen Beamten. Schließlich überwältigten die Einsatzkräfte ihn und brachten ihn zur Polizeiwache am Kollegienwall. Dort beleidigte er den Angaben zufolge "während der ganzen Zeit seines Aufenthaltes" die Beamten und auch die Ärztin, die ihm eine Blutprobe entnahm. Laut Polizei lag der Verdacht nahe, "dass der junge Mann nicht nur Alkohol zu sich genommen hat".

Gewahrsamszelle beschädigt

Letztlich beschädigte der 21-Jährige auch die Gewahrsamszelle, in der untergebracht wurde. Er wurde daraufhin in den Vormittagsstunden des Sonntags in eine psychiatrische Klinik gebracht.