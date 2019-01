Zahlreiche Glätteunfälle in der Region Osnabrück und Emsland CC-Editor öffnen

Zu zahlreichen Glätteunfällen ist es am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag wie hier an der Hannoverschen Straße zwischen Bruchmühlen und Melle-Buer gekommen. Foto: NWM-TV

Osnabrück. Die spiegelglatten Straßen haben am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag in der Region Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim zu mehr als ein Dutzend Unfällen geführt.