Osnabrück. Auf eine musikalische Zeitreise zurück in die goldenen Zwanziger- und Dreißigerjahre luden Max Raabe und sein Palast Orchester das Publikum in der Osnabrück-Halle ein – mit stilecht interpretierten Klassikern und eigenen Stücken.

Gleich zweimal stellte Max Raabe Cecilia Crisafulli vor und machte so überdeutlich, wer in seinem zwölfköpfigen, von Tenorsaxofonist Bernd Frank geleiteten Berliner Palast Orchester als einzige Frau die erste Geige spielt. Das sollte aber der einzige kleine Fehler bleiben bei einem ansonsten makellosen, aalglatten Auftritt im nicht ganz ausverkauften Europasaal der Osnabrück-Halle. Dass das aktuelle Album des Perfektionisten ausgerechnet den Titel „Der perfekte Moment ... wird heute verpennt“ trägt, ist da schon fast mehr als bloße Koketterie. Denn selbst das Titelstück wurde als eingängig poppige Ode an den Müßiggang nahezu perfekt inszeniert.

Raumfüllendes Timbre

„Fahrrad fahr´n“ geriet zur Hymne auf die optimale Fortbewegung und auch die zahlreichen Klassiker aus der goldenen Ära der Zwanziger und Dreißigerjahre spielte das hochkonzentrierte Ensemble in stilechter Perfektion – ohne dabei aber angestrengt zu wirken. Ganz im Gegenteil: Die Band übte sich immer dann in diskret begleitender Zurückhaltung, wenn der Maestro seine ausgebildete Opernstimme erhob, um etwa mit Robert Stolz beschwingt die Veilchen blühen oder „Salome“ mitunter dramatisch und orientalisch anmutend tanzen zu lassen. Sein raumfüllendes Bariton-Timbre trieb Max Raabe dabei mitunter in zutiefst beeindruckende Falsett-Höhen. Als gespielt stocksteifer Conférencier ganz alter Schule führte er so galant wie gestriegelt durch ein Programm, das musikalische Nostalgie und moderne Lichttechnik in Einklang zu bringen wusste.

Freiraum für Solisten

Wenn er sich selbst zurücknahm, bewusst aus dem Rampenlicht trat und sich an den schwarzen Flügel lehnte, durften die Orchestermitglieder freudig solieren. Nachdem die Bläser sich zur Harry Woods-Komposition „Over My Shoulder“ ausgetobt hatten, geboten stehende Ovationen und die Höflichkeit eine dreifache Zugabe. Neben dem Abschlusschor für „Donna Maria“ und dem unvermeidlichen „kleinen grünen Kaktus“ fiel die Wahl auf Will Meisels „Dort tanzt Lulu“. Vielleicht nicht ohne Grund. Denn im Vergleich zu dessen banalem Libretto vermochte Max Raabes gewitzte Textkunst umso mehr zu glänzen.