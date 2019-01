In Osnabrück getötetes Baby: Das Urteil ist gerecht

Osnabrück. Zwölf Jahre Haft für ein getötetes Baby: Wenn der Vorsitzender Richter sagt, die Strafe könne das Leben des kleinen Liam nicht aufwiegen, hat er recht. Über das Urteil beklagen darf sich der 25-Jährige jedenfalls nicht, meint unserer Kommentator.

Teilgeständig sei der Vater gewesen, sagte der Richter. Schließlich habe er die Schläge vor Gericht zugegeben und die Verantwortung dafür übernommen. Ja, das tat er. Aber nicht als Akt aggressiver Gewalt gegenüber einem wehrlosen Säugling, sondern um seinen Sohn nach dem vermeintlichen Sturz auf Waschbecken und Fußboden zu reanimieren.

Dabei ist klar: So war es nicht. Bis zuletzt stellte der 25-Jährige das Geschehen teilweise als Unfall dar, und so bleibt weiterhin unklar, was genau sich in der Wohnung abspielte, warum Liam sterben musste. Das weiß nur er, ein Schlag ins Gesicht für die Kindsmutter und Angehörigen.

Und nun hat er nicht einmal den Anstand, die unter diesen Umständen angemessenen zwölf Jahre zu akzeptieren und kündigt an, in die Revision zu gehen. Wie taktlos.