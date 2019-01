Osnabrück. In einem ehemaligen Karmann-Gebäude arbeiten viele ehemalige Karmänner mit Kollegen in aller Welt zusammen: Der Ingenieurdienstleister und Automobilzulieferer RLE International ist ein Beispiel, wie globalisierte Arbeitsteilung funktioniert.

RLE – der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Gründer Rupa und Laufenberg zusammen, die 1985 in Köln den Grundstein des Unternehmens legten. Heute beschäftigt die Rupa und Laufenberg Engineering International 2000 Mitarbeiter an 22 Standorten in Deutschland, England, Spanien, USA, China, Indien und Australien.135 Millionen Euro setzte das Unternehmen 2017 um – dabei half auch der noch junge Standort an der Neulandstraße in Osnabrück, den sich jetzt Oberbürgermeister Wolfgang Griesert anschaute.

Hans Haug ist der Chef im Hause, auf seiner Visitenkarte steht Abteilungsleiter Entwicklung Aufbau. Der 52-jährige Maschinenbau-Ingenieur war einer der letzten bei Karmann, ehe beim Autobauer die Lichter ausgingen. Haug wurde Niederlassungsleiter von EDAG (Fulda), einem Ingenieurdienstleiter und Automobilzulieferer mit 60 Standorten in Europa. Als EDAG sich 2017 aus Osnabrück zurückzog, ging Haug auf die Suche nach einem Nachfolgeunternehmen und wurde in Köln fündig. Die RLE International arbeitete vor allem für Ford. Eine Niederlassung unmittelbar am Werkszaun von Volkswagen in Osnabrück bot RLE die Aussicht, mit VW ins Geschäft zu kommen.

Zwei Tochterfirmen an der Neulandstraße

Zwei RLE-Tochtergesellschaften arbeiten an der Neulandstraße: die RLE Mobility mit 20 Beschäftigten und Hans Haug an der Spitze sowie die RLE Engineering & Services mit etwa 110 Mitarbeitern und dem 29-jährigen Marten Overmeyer als Niederlassungsleiter.

Die RLE Mobility ist konzernweit "das Kompetenzzentrum für Rohbau, Türen, Klappe und Deckeln", wie Haug erklärte. Schlüsselkunden sind Porsche, VW, Mercedes, AMG, Opel, Ford und BMW. Die Firma bietet die Dienstleistungen und Beratung auf der ganzen Prozesskette vom Entwurf eines Bauteils, der Konstruktion der Werkzeuge bis zur technologischen Begleitung der Produktion. Das gilt für alle Komponenten, für alle Fahrzeugtypen. Auch mit der Elektronik, Elektromobilität und dem autonomen Fahren kennt sich RLE aus.

Die RLE-Gruppe kann ihren Kunden weltweit das gesamte Paket bieten, weil die Standorte jeweils spezialisiert sind. Die Vernetzung macht es möglich, dass zum Beispiel die Kollegen in Osnabrück, Köln, Detroit und Bangalore (Indien) für einen chinesischen Auftraggeber arbeiten. Kleines Problem im Alltag: die unterschiedlichen Arbeitszeiten. Projektleiterin Corinna Baus muss schon mal früh morgens mit China konferieren und abends noch auf den Anruf der Kollegen aus den USA warten.

Was genau das Team macht und für wen, wird nicht verraten. "Geheimhaltung ist ganz zentral", sagt Haug. Besucher dürfen nicht sehen oder gar fotografieren, was Rückschlüsse auf Projekte zulässt.

Personalvermittlung

Zweite Säule am Standort Osnabrück ist die RLE Engineering und Services, die ihren Kunden kluge Köpfe besorgt. Personalvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung ist das Kerngeschäft. Beispiel: Ein großer Landmaschinenhersteller braucht für ein bestimmtes Projekt Ingenierre für eine Projektzeit von mindestens anderthalb Jahren. "Dann sollte es natürlich ein Maschinenbau-Ingenieur sein, der auf einem Hof aufgewachsen ist und schon mal auf einem Mähdrescher gesessen hat", sagte Marten Overmeyer. RLE geht auf die Suche und liefert – in Form einer klassischen Personalvermittlung mit Festanstellung beim Auftraggeber oder in Form der Arbeitnehmerüberlassung, indem der Mitarbeiter bei RLE angestellt bleibt und zum Landmaschinenhersteller entsandt wird.

Angesichts des grassierenden Fachkräftemangels ein schwieriges, aber auch erfolgreiches Modell, wie Overmeyer dem Oberbürgermeister darlegte. Das Recruitung (die Personalsuche) werde mit "extrem hohem Aufwand" betrieben. Overmeyer: "Ohne Abwerben geht es heute gar nicht mehr."