Osnabrück. Einmal im Jahr präsentiert die Agentur Zukunftsmusik dem Publikum während des Indoor-Festivals Popsalon junge, frische Bands, die es einmal weit bringen werden. Seit drei Jahren gehört Klara Steinke zum Veranstalterteam.

Klara Steinke ist eine Listen-Frau. „Ich liebe es, wenn ich alle Daten, die für eine bestimmte Veranstaltung wichtig sind, in einer Liste sortiert habe“, sagt die Mitarbeiterin der Firma Zukunftsmusik. Wenn die Veranstaltungskauffrau nicht gerade Konzerttickets im „Kartenwerk“ an der Dielinger Straße verkauft, sitzt sie im Büro neben der Vorverkaufsstelle und organisiert Veranstaltungen. Zurzeit ist sie unter anderem mit der Vorbereitung des Popsalons beschäftigt.

Hoher Organisationaufwand

„Das Indoor-Festival verlangt ein bisschen mehr Organisationaufwand als ein Einzelkonzert“, sagt die 32-Jährige. Klar, wenn mehr als 20 Bands und Künstler an drei Tagen an unterschiedlichen Veranstaltungsorten auftreten, muss einiges koordiniert werden. Von der Unterbringung in diversen Hotels über den Zeitplan bis hin zur Ton- und Lichttechnik muss alles geplant oder in vertrauensvolle Hände delegiert werden. „Daher fertige ich für größere Veranstaltungen wie den Popsalon oder das Talge Open Air einen so genannten Itinerary an“, sagt die Listenfrau. Solch ein detaillierter „Fahrplan“ enthält alle wichtigen Informationen, die Bands und Mitarbeiter des Veranstalters für einen problemlosen Ablauf eines Festivals benötigen: von den Adressen der Auftrittsorte und der Hotels über einen dezidierten Zeitplan bis hin zu den Kontaktdaten wichtiger Personen. „Wenn Bands mehrere Tage in der Stadt bleiben, gebe ich ihnen auch eine Liste mit wichtigen Adressen, beispielsweise von einem Waschsalon und einem Musikgeschäft, an die Hand, aber auch Ausgehtipps für den Abend“, sagt Klara Steinke, die in ihrem Job sichtlich aufgeht.

„Andere Leute stöhnen, wenn sie nach dem Wochenende wieder zur Arbeit müssen, ich freue mich“, erklärt die Frau aus dem Nordkreis. „In meinem Job lerne ich viele nette Leute kennen, ich erfahre viel über Musik und das Drumherum. Und wenn ich nach einem Konzert mitbekomme, dass Zuschauer begeistert nach Hause gehen, freue ich mich, dass ich dazu beigetragen konnte, denen ein schönes Erlebnis zu ermöglichen“, sagt sie.



Dabei hatte es zunächst gar nicht danach ausgesehen, dass die Tochter einer Landwirtsfamilie in der Veranstaltungsbranche landen würde. Ein Schüleraustausch führte sie nach Peru, nach ihrem Abitur arbeitete sie mit Straßenkindern in Mexiko, als au pair ging sie für ein halbes Jahr nach London. Zwei Versuche, Spaß an einem Studium zu finden, scheiterten. „Hier in Osnabrück hatte ich mich für Spanisch und katholische Theologie eingeschrieben. Nebenher jobbte ich wegen des Geldes im Glanz und Gloria, erst an der Theke, dann als Schichtleiterin“, erinnert sich Steinke. Bald spürte sie, dass dieses Geschäft sie viel mehr faszinierte als das Studium, also fragte sie die Betreiber des Clubs, die auch die Agentur Zukunftsmusik führen, ob sie einen Ausbildungsplatz für sie hätten.



Das richtige Essen für die richtige Band

Seit August 2015 ist sie daher im Team und hat schon eine gewisse Routine. Gerade erklärt sie Willi, dem neuen Auszubildenden, wie man am besten eine Catering-Liste anlegt, damit die Bands beim Popsalon auch das richtige Essen serviert bekommen. „Zurzeit ist es noch relativ ruhig, was den Popsalon angeht. Es treffen jetzt die ersten Verträge der Bands mit den entsprechenden Bühnenanweisungen ein“, so Steinke. Es ist der vierte Popsalon, den sie als Mitglied des Zukunftsmusik-Teams erlebt, daher weiß sie, dass es immer hektischer wird, je näher das Festival rückt: „Es kann passieren, dass eine Band zwei Tage vor der Ankunft in Osnabrück plötzlich mehr Hotelzimmer als bestellt benötigt, obwohl das betreffende Hotel bereits ausgebucht ist.“ Außerdem sei es äußerst selten, dass während des Festivals alle Bands pünktlich vor Ort sind. „Da ist dann Flexibilität gefragt“, sagt das Organisationstalent und das Glänzen in ihren Augen verrät, dass sie sich geradezu auf solche Situationen freut.