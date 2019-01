Osnabrück. Nach der bundesweit heiß diskutierten Initiative der Stadt Hannover, ihren Schriftverkehr künftig „geschlechtergerecht“ zu formulieren, wird auch in Osnabrück überlegt, wie man sich an die neuen Zeiten anpassen kann.

Stadtsprecher Sven Jürgensen bestätigte auf Anfrage, dass sich sein Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit derzeit intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Für die kommende Woche stattfindende Sitzung des Verwaltungsvorstands hat er einen entsprechenden Tagesordnungspunkt angemeldet. „Unser Ziel ist, einen praktikablen Leitfaden zu entwickeln, der allerdings sprachliche Monstren wie ,Oberbürgerinnenmeisterinnenkandidatinnen‘ möglichst ausschließen soll“, erklärt Jürgensen.

In seinem Kollegenkreis wird ganz genau auf das Vorgehen in der Landeshauptstadt geschaut, „um Texte und Schreibweisen zu überprüfen, in der Hoffnung, über das grammatische Geschlecht das biologische nicht zu verlieren“, erläutert der Stadtsprecher. Im Referat werden zurzeit Wortlisten aus Hannover studiert. Es gehe einerseits darum, Ansprüchen der Gleichbehandlung gerecht zu werden, die neuen Regeln andererseits aber auch handhabbar zu halten. „Es muss praktikabel sein“, betont Jürgensen.

Weber-Khan begrüßt Hannoveraner Vorstoß

Bislang gibt es in Osnabrück keine einheitliche Regelung zu diesen Fragen. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Katja Weber-Khan etwa hat ihrerseits bereits einen Leitfaden erstellt, den sie zur Diskussion stellen möchte. Den Vorstoß aus Hannover begrüßt Weber-Khan ausdrücklich, denn „Sprache schafft Bewusstsein und spiegelt gesellschaftliche Strömungen wider“, wie die Sprachwissenschaftlerin sagt. Allerdings plädiert sie genau wie Jürgensen für „sprachliche Kreativität“, um den Sprechfluss zu erhalten: „Ich sehe das nicht so kategorisch.“ Zudem gibt Weber-Khan zu bedenken, dass nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Personenstandsrecht auch das dritte Geschlecht berücksichtigt werden müsse.

Hochschulen als Vorreiter

Zu den engagiertesten Vorkämpfern des sogenannten „Gender Mainstreamings“ gehören in Deutschland die Hochschulen. Dementsprechend „gendern“ auch Universität und Hochschule Osnabrück bereits seit vielen Jahren. Auch hier bleibt es aber ein schwieriger Spagat. „Wir bemühen uns, unsere Verwaltungssprache sensibel zu formulieren, aber es nicht zu übertreiben“, sagt Universitätssprecher Utz Lederbogen. Zudem gibt es auch unter „Gender Mainstreaming“-Verfechtern heftige Debatten um die korrekte Form des Genderns – mit Stern oder lieber mit Unterstrich? Doch das Binnen-I? Oder Partizip-Konstruktionen wie „Studierende“? Mit all diesen Fragen wird sich die Stadtverwaltung demnächst auseinandersetzen müssen.