Osnabrück. Als eine der letzten Städte Niedersachsens hat jetzt auch Osnabrück einen Pflegestützpunkt. Betroffene und Angehörige können sich dort kostenlos und neutral zum Thema Pflege beraten lassen. Am Freitag wurde der Senioren- und Pflegestützpunkt in der Bierstraße 32a eingeweiht.

Mehr als 5000 Menschen in Osnabrück sind pflegebedürftig, das sind 3 bis 3,5 Prozent aller Einwohner, sagte Sozialdezernent Wolfgang Beckermann – Tendenz steigend. Und etwa drei Viertel dürften zu Hause gepflegt werden – so zumindest ist es laut Pflegestatistik bundesweit. Entsprechend hoch ist der Beratungsbedarf bei Angehörigen und Betroffenen.

Lotsen durch den Pflegedschungel

Der Pflegedschungel habe es in sich, so Beckermann. Der Senioren- und Pflegestützpunkt der Stadt erfülle dabei als unabhängige und neutrale Beratungsstelle eine Lostenfunktion. Die Mitarbeiterinnen Katharina Oelke und Katja Vahrenkamp-Nowak informieren über die Leistungen der Pflegekassen und helfen unter anderem bei der Beantragung von Pflegeleistungen, sprich beim Ausfüllen der komplizierten Formulare. Sie beraten aber unter anderem auch bei Fragen zum Umzug in ein Pflegeheim.

Die Beratungen erfolgen telefonisch und nach vorheriger Terminvereinbarung persönlich im Büro in der Bierstraße (Foto), aber auch Hausbesuche sind möglich, erläutert Oelke.

Osnabrück ist spät dran. Der Landkreis berät Betroffene und ihre Angehörige schon seit mehr als acht Jahren bei allen Fragen rund um das Thema Pflege. Der Anspruch auf kostenlose Pflegeberatung ist gesetzlich verankert. Trotzdem gingen Betroffene in Osnabrück bislang leer aus. Lediglich Senioren konnten sich beim bereits bestehenden Seniorenstützpunkt über Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebote sowie zu Fragen zum Thema Wohnen im Alter beraten lassen – aber nicht zu Fragen zum Thema Pflege.



2017 erteilte der Stadtrat schließlich den Auftrag, ein Konzept für einen Pflegestützpunkt zu erarbeiten. Die Raum- und die Mitarbeitersuche nahmen mehr Zeit in Anspruch, als es sich der zuständige Fachdienst Bürgerservice und Soziales gewünscht hatte, und mit den Pflegekassen musste auch noch eine Vereinbarung geschlossen werden – denn die finanzieren das Angebot jährlich mit knapp 40.000 Euro; 20.000 Euro zahlt die Stadt aus eigener Kasse.

Großer Bedarf

Katharina Oelke und Katja Vahrenkamp-Nowak teilen sich nun eine Vollzeitstelle. Wie groß die Nachfrage ist, zeigte sich bereits in der Anfangszeit, als Oelke – noch alleine – sich bereits einarbeitete. Obwohl die Stadt den Pflegestützpunkt noch nicht offiziell eröffnet und beworben hatte, führte sie von Mai bis Oktober schon 170 Beratungen durch, sagt Fachdienstleiter Ulrich Freisel.

"Oft sind es die Angehörigen, die den Kontakt suchen", sagt Katharina Oelke, "teilweise aber auch die Pflegebedürftigen selbst."

Katharina Oelke, zuständig für die Buchstaben A bis K, ist erreichbar unter Telefon 0541/3234494 und per E-Mail an oelke@osnabrueck.de. Katja Vahrenkamp-Nowak, Buchstaben L bis Z, ist unter Telefon 0541 3233110 oder per E-Mail an vahrenkamp-nowak@osnabrueck.de erreichbar. Die ehrenamtliche Wohnberatung koordiniert Britta Apel, Telefon 0541 3234429 oder E-Mail apel.b@osnabrueck.de. Alle Beratungen sind vertraulich und unterliegen der Schweigepflicht, betont die Stadt.