Osnabrück. Beim Neujahresempfang hat die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück (HHO) ihre Pläne und Vorhaben für 2019 vorgestellt. Im Vordergrund steht, das Bundesteilhabegesetz weiter vorzubereiten sowie das ambulante Wohnen aufzustocken und die Digitalisierung umzusetzen.

2020 wird die neue Bundesteilhabegesetzgebung in Kraft treten, und die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück läuft auf Hochtouren, um sich schon in diesem Jahr darauf vorzubereiten. Das Ziel der Gesetzgebung ist es, mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung zu schaffen. "Wir müssen verwaltungstechnisch vieles umstellen, da die Kosten differenzierter berechnet werden und den Menschen mit Behinderung mehr Möglichkeiten geben, selbst zu entscheiden ", erklärte Vorstandsvorsitzender Peter Langer im Pressegespräch. Unter dieser Devise stünden die meisten Veränderungen oder Pläne für das neue Jahr und somit setze die HHO einen neuen Schwerpunkt der Bedarfsorientierung.

Ambulant vor stationär

Das neue Teilhabegesetz zieht sich durch alle aktuellen Pläne der HHO, denn der Trend zur Selbstbestimmung sei auf allen Ebenen zu bemerken, besonders im Bereich des Wohnens, wie Monika Stratmann im Gespräch sagte, die ehrenamtlich im geschäftsführenden Vorstand der HHO tätig ist. Es gebe immer mehr Bedarf an ambulanten Wohnformen, während das Interesse am stationären Wohnen weiter abnimmt. So betreut die Behindertenhilfe mittlerweile mehr als 1000 Klienten ambulant und nur noch 650 stationär.

Aus diesem Grund wird das Haus Achelriede in Bissendorf aufgelöst, da es sich wegen seiner abgelegenen Lage nicht als Standort für eine Wohngemeinschaft eignet. Am 24. Januar zogen die letzten Bewohner aus. Nach aktuellem Stand sollen noch in diesem Jahr neue Wohngemeinschaften gebaut und eröffnet werden. Außerdem wurde zu Beginn des Jahres der ambulante Pflegedienst personell aufgestockt. Dieser geht besonders auf die Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen mit Behinderung ein.

"Einfach alle(s) verstehen"

Ein weiterer wichtiger Schritt, der dieses Jahr in die Wege geleitet wird, ist der Aufbau eines Instituts für Gelingende Kommunikation, das von Aktion Mensch gefördert wird. Als Beispiel eines Mittels zur Verständigung benannte Langer die Gebärdensprache. Für Menschen mit geistiger Einschränkung müsse man allerdings ein eigenes funktionierendes Hilfsmittel finden. Unter dem Namen "Einfach alle(s) verstehen", sollen mit dem Institut bildliche Symbole als Kommunikationsmittel etabliert werden. Dafür werden in den Werkstätten Tablets ausgelegt, in denen Symbole und Bilder in einer App abgebildet sind. Man muss nur auf sie drücken und zeigt damit an, dass man beispielsweise Hunger hat. "Wir können uns damit die Digitalisierung zu Nutzen machen und in einigen Werkstätten liegen bereits Tablets aus, die mit dieser App ausgestattet sind", sagte Langer.

Ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung sei auch eine Art Beamer, der in den Werkstätten aufgestellt werden soll. Mit Hilfe der Software des Institutes für Gelingende Kommunikation werden die einzelnen Prozesse auf den Arbeitsplatz projiziert, an denen man sich orientieren kann. Stratmann erklärte, dass sich Mitarbeiter mit Behinderung in der Werkstatt nicht alle Schritte merken könnten deswegen stets die gleichen Aufgaben wiederholen würden. "Mit diesem Beamer können sie viel mehr schaffen und ganze Werkstücke alleine machen", so Stratmann.

Im Gespräch ließ der Vorstand der HHO auch das letzte Jahr Revue passieren. Ende 2018 zog das Stadtgalerie-Café gemeinsam mit dem HHO-Geschenke-Laden „Präsent“ in die leer stehende „Maredo“-Immobilie am Markt. "Das Café läuft klasse an und ich bin begeistert, wie voll es dort zum Teil ist", sagte Langer.

Anzeige Anzeige