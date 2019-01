Osnabrück. Der Kultursommer in Osnabrück und Umgebung bietet so viel hochkarätige Musik wie noch nie. Zahlreiche Konzerte und Festivals stehen auf dem Programm. Ein Überblick.

Der absolute Höhepunkt ist das 6. Deutsche Musikfest, das in diesem Jahr erstmals in Osnabrück über die Bühne geht und eine für Teilnehmer und Besucher beeindruckende Vielfalt bieten wird. Vom 30. Mai (Christi Himmelfahrt) bis Sonntag, 2. Juni, kommen 15.000 Musiker in die Stadt und geben 300 Konzerte.

(Lesen Sie hier ein Interview mit dem Organisator des Deutschen Musikfestes.)



Den Startschuss für die Festivalsaison gibt in diesem Jahr am Mittwoch, 29. Mai, das Hunteburger Open Air. Wer auftritt, steht noch nicht fest. Ebenfalls gerockt wird in Georgsmarienhütte. Am 9. und 10. August heißt es wieder „Hütte rockt“ – dieses Mal unter anderem mit Muff Potter und Wingenfelder. Bereits am Samstag, 6. Juli, findet in Georgsmarienhütte das "Holi-Farbrauschfestival" statt.

Einen festen Platz im Festivalkalender hat inzwischen das Schlossgarten Open Air in Osnabrück. Am 16. und 17. August sind Stars wie Max Giesinger und Jan Delay dabei.



Weitere Musikfestivals in der Region:

Venner Folk Frühling, 10. bis 12. Mai



Morgenlandfestival, 14. bis 29. Juni (mit Open-Air-Konzerten am Dom am 28. und 29. Juni)



Jazzfestival Dissen, 2. und 3. August



Reggae-Jam-Festival Bersenbrück, 2. bis 4. August



Stemwede Open Air (umsonst & draußen), 16. und 17. August

Viel Musik wird auch wieder die Osnabrücker Maiwoche bieten, die vom 10. bis 19. Mai zum 47. Mal zwischen Rathaus, Dom und Neumarkt stattfinden wird. Voriges Jahr zog das überregional beliebte Stadtfest 850.000 Besucher an und stellte damit einen Rekord auf.

(Alles zur Maiwoche finden Sie auf unserer Themenseite.)



Schnäppchenjäger sollten sich die beiden Osnabrücker Nachtflohmärkte am 4. Mai und am 14. September vormerken. Zum Abschluss der Kultursommer-Highlights bietet am Samstag, 31. August, die Osnabrücker Kulturnacht wieder ein umfangreiches Programm.

Seifenkistenrennen und Gartenfestival

Auch Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten. Für das Seifenkistenrennen am Hauswörmannsweg am 30. Mai (Christi Himmelfahrt) werden noch dringend Piloten gesucht. Vom 2. bis 4. August findet in Borgloh das 52. Internationale Osnabrücker Bergrennen statt. An Gartenfreunde richtet sich vom 20. bis 23. Juni das Ippenburger Sommerfestival in Bad Essen. Melle feiert vom 28. bis 30. Juni 850. Stadtjubiläum. Am 24. und 25. August ist dort Drachenfest.