Osnabrück. Die Osnabrücker sind und bleiben ein spendenfreudiges Völkchen. Viele gemeinnützige Organisationen aus der Hasestadt ziehen eine positive Bilanz des Spendenjahres 2018.

Burkhard Teschner von der Osnabrücker Diakonie kann mit der exaktesten Zahl aufwarten: 93.739 Euro und 30 Cent konnten 2018 für Straffälligen- oder Obdachlosenhilfe sowie die Bahnhofsmission eingenommen werden. Das Geld komme direkt bei den Bedürftigen an, betont Teschner: „Die Gelder sind durch den Spenderwillen zweckgebunden.“ Aufgrund der noch laufenden Weihnachtsaktion der „Osnabrücker Nachrichten“ zum Thema häusliche Gewalt geht Teschner davon aus, dass die Hunderttausend-Euro-Marke geknackt wird.

Bei „Kinder in Not“ freut sich der Vorsitzende Robert Seidler über 70.000 Euro, die sein Verein im abgelaufenen Jahr eingenommen hat – „deutlich mehr als 2017“, wie er feststellt. „Kinder in Not“ hat sich vorgenommen, Kindern aus bedürftigen Familien einen guten Start ins Schulleben zu ermöglichen. Etwa 8000 dieser Kinder gebe es in Osnabrück, überschlägt Seidler, und rechnet vor: „Der restliche Bedarf pro Kind und Schuljahr liegt bei circa 300 Euro, insgesamt 2.400.000 Euro. Wir können damit also gerade drei Prozent abdecken und werden deshalb versuchen, die Einnahmen in 2019 noch weiter zu steigern.“

Auch die weltweit tätige Organisation Help-Age konnte 2018 steigende Spendeneinnahmen verzeichnen. „Der weltweite demografische Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen werden zunehmend erkannt und Help-Age als zentraler Akteur wahrgenommen“, meint Lutz Hethey, Geschäftsführer des in Osnabrück ansässigen Hilfswerks, das sich um ältere Menschen in Entwicklungsländern kümmert. So seien beim Berlin-Marathon 170 Läufer im Namen der „Jede Oma zählt“-Kampagne mitgelaufen und hätten auf diese Weise 145.000 Euro an Spenden generiert. Auch das Schlossgarten-Open-Air, das Help-Age als Charity-Partner mit 40 Ehrenamtlichen begleitete, spülte 10.000 Euro in die Kassen.

Hermann Große-Marke, 1. Vorsitzender der Osnabrücker Tafel, zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Wir hatten ein erfolgreiches Jahr 2018 und konnten unsere Kosten decken.“ Die Spendeneinnahmen hätten gegenüber 2017 zugenommen, wenn auch nur leicht.

Die Caritas im Bistum Osnabrück hat derzeit noch keine konkreten Zahlen vorliegen, der zuständige Fachbereichsleiter Josef Moß schätzt aber: „Aktuell sieht es so aus, dass wir in 2018 ein ähnliches Ergebnis wie 2017 erhalten.“ Damals hatte die Caritas circa 860.000 Euro eingenommen. „Einen Rückgang der Spendenbereitschaft können wir nicht feststellen“, so Moß: „Es gibt weiterhin ein hohes Vertrauen in die Hilfen der Caritas.“

Auch das Bistum selbst hat seine Buchhaltung noch nicht abgeschlossen, rechnet aber mit ähnlichen Beträgen wie im Vorjahr. „Das Spenden- und Kollektenaufkommen im Bistum Osnabrück bewegt sich seit Jahren auf einem relativ stabilen Niveau“, teilt Sprecher Hermann Haarmann mit: „Sowohl im Jahr 2017 als auch 2016 haben wir jeweils rund 3,6 Millionen Euro an Spenden und Kollekten registriert.“ Am meisten Gelder kommen meist bei der Sternsingeraktion und für das Lateinamerika-Hilfswerk Misereor zusammen.

Anzeige Anzeige

Der Katholische Verein für die Sozialen Dienste wiederum, der vor allem in der Obdachlosen- und der Langzeitarbeitslosenhilfe aktiv ist, hat nach Auskunft seines Geschäftsführers Michael Strob im Jahr 2018 etwa 80.000 Euro an Geldspenden eingenommen – „drei Viertel davon für die Wohnungslosenhilfe“, so Strob. Dazu kommen erhebliche Sachspenden, deren Höhe er noch nicht absehen könne.

Stephan Stolze, Leiter des Spendenreferats beim weltweit aktiven, in Osnabrück ansässigen Kinderhilfswerks Terre des Hommes, geht davon aus, dass 2018 etwas weniger Einnahmen als im Vorjahr verzeichnet werden konnten – vor allem, weil im Jubiläumsjahr 2017 „einiges an zusätzlichen Spenden“ habe generiert werden können. Allerdings könnten einige Positionen wie Nachlässe, die dem Spendenaufkommen zugerechnet werden, noch nicht abschließend bewertet werden.

„Wir starten gleich!“ rechnet derweil in Tornistern. Die regionale Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern aus finanzschwachen Familien eine angemessene Ausstattung für den Schulstart zu ermöglichen. Von Geldspenden werden Schulranzen gekauft und anonym weitergegeben – 2018 kamen immerhin 400 Tornister zusammen, teilen Daniel Hopkins und Agnes Voges mit. Das entspricht einem Geldwert von rund 40.000 Euro.