Der Johannistorwall wird am Sonntag, 3. Februar, zwischen 6 und 18 Uhr gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Johannisstraße und Kommenderiestraße in Fahrtrichtung Kommenderiestraße. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Der Johannistorwall in der Osnabrücker Innenstadt wird nach Angaben der Stadtverwaltung am Sonntag, 3. Februar, in der Zeit zwischen 6 und 18 Uhr in Fahrtrichtung Kommenderiestraße voll gesperrt. Grund ist der Abbau eines Baukrans.