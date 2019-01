Osnabrück. In Zusammenarbeit mit der Osnabrücker Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit präsentiert die Armin T. Wegner-Gesellschaft im Erich Maria Remarque-Friedenszentrum eine Ausstellung zum Themenkomplex „Heimat und Exil“.

„Es ist nicht wahr, dass jene, die sich „national“ nennen und nichts sind als bürgerlich-militaristisch, dieses Land und seine Sprache für sich gepachtet haben“, schrieb Kurt Tucholsky 1928 in seinem Buch „Deutschland, Deutschland über alles“. Konfrontiert wird man mit dieser Aussage in einer Ausstellung unter dem Titel „Heimat und Exil“. Darin kommen zahlreiche verfolgte Künstler zu Wort, die aus unterschiedlichen Gründen gezwungen waren, ihren bisherigen Kulturkreis zu verlassen und in Ländern Zuflucht zu suchen, die sie für sicherer hielten.

Die Beispiele, die im Erich Maria Remarque-Friedenszentrum in Wort, Bild und Ton anschaulich gemacht werden, reichen vom vergangenen Jahrhundert bis in die Gegenwart - ob Künstler wie Lea Grundig, die wegen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ins Exil ging, oder die Dichterin Else Lasker-Schüler, die 1933 zunächst in die Schweiz, dann nach Palästina flüchtete, bis hin zum chinesischen Autor und Regimekritiker Liao Yiwu, dem 2011 die Flucht über Vietnam nach Deutschland gelang.

„Als palästinensischer Flüchtling bin ich staatenlos, ich habe keine Heimat, meine Heimat ist das Klavier“, wird in der Ausstellung der Pianist Aeham Ahmad zitiert, der in syrischen Flüchtlingscamps musizierte, um den Menschen dort Hoffnung zu geben. Islamisten des IS, die seine Musik als „unrein“ bezeichneten, zündeten sein Klavier an. Er musste fliehen.

Die von der Armin T. Wegner-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Osnabrücker Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit präsentierte Ausstellung ist Teil einer Reihe, in der Wegner als deutscher Pazifist und Schriftsteller porträtiert wird, aber auch als Fotograf, der die Vertreibung des armenischen Volkes und den Genozid an den Armeniern durch das Osmanische Reich dokumentierte.