Osnabrück. Zum Jahresempfang des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW) im Medienhaus der Neuen Osnabrücker Zeitung sprach die ehemalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan als Gastrednerin.

Die 63-jährige Christdemokratin hielt einen Vortrag mit dem Titel „Werte, Wandel, Wachstum.“ Um qualitatives Wachstum zu ermöglichen, brauche es strategisches Denken. „Die Vorstellung, dass wir die Welt besser machen, wenn nichts mehr wächst, sondern nur noch geteilt wird, was da ist, funktioniert nicht“, meinte Schavan. Vielmehr gelte es, sich auf das auszurichten, was in der globalen Welt möglich gemacht werde.

Welches Wissen brauchen Schüler?

Dazu brauche es in Deutschland auch eine Verständigung darüber, was Schüler an Wissen benötigen, so die ehemalige Bundesbildungsministerin. Schavan brach zum einen zwar eine Lanze für den Föderalismus. Dennoch sei es an der Zeit den bundesweit einheitlichen Vergleich von Schulleistungen, Schulstrukturen und Bildungsplänen zu ermöglichen.

Schulen seien Spiegel der Gesellschaft. Sie müssten spüren, dass sie in ihrer Mitte stehen. „Die Vorstellung, dass was in der Schule geschieht, im Rest des Lebens keine Rolle spielt, das trägt dazu bei, dass es Unzufriedenheit gibt“, kritisierte Schavan veraltete Bildungspläne und Lehrmethoden.

Bildung beginnt im Elternhaus

Bildung beginne nicht nur in der Schule und nicht nur durch Politik, so Schavan weiter. Bildung fange in der Familie an und müsse von der Gesellschaft begleitet werden. Dazu brauche es die Debatte, was Schüler wissen müssten: Etwa welche Philosophien und Werte hinter Deutschland in Europa stünden.

China sei auch deshalb erfolgreich, weil es Ziele habe. Gleichwohl dürfe es international nicht nur um Wettbewerb gehen. „Nicht alles kann vom Wettbewerb und von der Konkurrenz geprägt sein“, sagte Schavan und empfahl an multilateralen Vereinbarungen festzuhalten. Gemeinsinn statt Konkurrenz orientiere sich am Gemeinwohl und führe nicht zu gefährlicher Isolation.

US-amerikanische Politik ein Zeichen des Abstiegs

Schavan bezeichnete mit dem Begriff Niedergangsszenarien nicht nur die jüngste Politik der USA unter Präsident Donald Trump. „Europa hat keine Kinder, Europa schottet sich ab – das nennt man gemeinhin Selbstmord“, zitierte sie als ehemalige Botschafterin am Heiligen Stuhl Papst Franziskus.

Gefragt werde müsse daher, woher in zwei Dekaden immer noch qualitatives Wachstum kommen könne. „Damit dann nicht Touristen kommen und sich den Europapark anschauen, um zu sehen, wie es früher einmal war“, betonte Schavan vor gut 180 Mitgliedern des BVMW im Medienhaus der Neuen Osnabrücker Zeitung.