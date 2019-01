Osnabrück. Unsterbliche Melodien: Das Beatles-Musical „Please, Mr. Postman“ erinnerte in der Osnabrück-Halle authentisch an das legendäre Quartett aus Liverpool.

Eine „bunte Zeitreise in die wilden Sechziger“ versprach das Beatles-Musical „Please, Mr. Postman“ im halbwegs gefüllten Europasaal der Osnabrück-Halle. Und in der Tat durften sich die Zuschauer mitunter zurückversetzt fühlen in die Pionierzeit der Popmusik – sowohl optisch als auch akustisch. Denn stilecht waren nicht nur die im Takt mitwippenden Pilzkopffrisuren der vier Beatles-Darsteller. Auch der blechern scheppernde Live-Sound, den die Musiker erzeugten, wirkte erstaunlich authentisch. Für ein wirkliches Musical fehlten indes mit Eigenkompositionen und wirklichen Schauspieleinlagen zwei wesentliche Elemente. Selbst die Darbietungen der vier Tänzerinnen blieben nicht mehr als jenes schmückende Beiwerk zur Musik, welches heutzutage bei vielen größeren Konzerten ohnehin üblich ist.

Funke rübergereicht

Dem Publikum schien der Etikettenschwindel aber egal zu sein und so erfreute es sich an einer Tribute-Show einer professionellen Cover-Band, die es fertigbrachte, innerhalb von gut zwei Stunden ganze 40 Beatles-Songs weithin originalgetreu auf die Bühne zu bringen. Allein die Stimmlagen trafen nicht immer den Ton der berühmten Vorbilder. Das tat der Stimmung indes keinen Abbruch, zu der sich die Zuschauer allerdings erst bitten lassen mussten, als sie ausgerechnet zu „Can´t Buy Me Love“ zum Aufstehen und Mitsingen aufgefordert wurden. Wenn der Funke nicht gleich überspringt, muss er eben buchstäblich mundgerecht rübergereicht werden.

Vom Keller aufs Dach

Von den ersten Gehversuchen der jungen, selbst noch als Cover-Band auftretenden Beatles im Hamburger Kaiserkeller 1960 über den legendären Auftritt der „Fab Four“ im New Yorker Shea-Stadion vor Rekordkulisse im August 1965 bis hin zum letzten, „geheimen“ Londoner „Rooftop“-Konzert der Liverpooler Legenden im Januar 1969 erstreckten sich die Nachstellungen, die durch eine Stimme aus dem Off im Nachrichtenstil musikgeschichtlich erläutert wurden. Detailgenau waren dabei auch die Aufzüge. Ob in schwarzer Ledermontur mit Seemannsbräuten im Schlepptau oder mit Schnurbärten, bunten „Sgt. Pepper“-Uniformen und bewusstseinserweiterten, hippieesken Flower-Power-Tanzeinlagen: Jede Schaffensperiode fand auch ihre optische Entsprechung.

Hits versenkt

Musikalisch fühlte sich die Band ganz offensichtlich gegen Ende am wohlsten, als mit „Come Together“, „Get Back“ und „One After 909“ eher Bluesrock-lastige Stücke auf dem ausgedehnten Programm standen. Nach „All You Need Is Love“ überraschten sie mit dem weniger bekannten „Your Mother Should Know“, bevor im Klatschmarsch, mit Kollektivgesang und aufgrund einer durchgebrannten Sicherung ungewolltem Knalleffekt das wie ein Kinderlied anmutende „Yellow Submarine“ versenkt wurde. Der Abschiedshymne „Let it Be“ aus dem gleichnamigen, posthum 1970 erschienenen Album folgte mit „Hey Jude“ als Zugabe noch ein letzter „immergrüner“ Ohrwurm zum Mitsingen und für den Heimweg.