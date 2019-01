Osnabrück. Es wird spiegelglatt in unserer Region. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es ab Freitagnachmittag zunächst schneien. Zum Abend soll der Niederschlag in gefrierenden Regen wechseln, infolgedessen dann extreme Glättegefahr besteht.

Atlantischer Tiefausläufer mit Niederschlägen

Von Schneefall ist aktuell in unserer Region noch nichts zu sehen. Dafür ist es aber seit Tagen knackig kalt. Diese Wetterlage wird sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Laufe dieses Freitags massiv ändern. Zum Nachmittag soll es zunächst schneien, am Abend wechselt der Niederschlag dann in gefrierenden Regen. Auf den Straßen in Stadt und Landkreis Osnabrück, im Emsland und im Bereich Bremen und Delmenhorst besteht erhebliche Glättegefahr. Parallel dazu werden die Temperaturen jedoch steigen.

Grund für die veränderte Wetterlage sei ein von Nordwesten kommender atlantischer Tiefausläufer, berichtet Thore Hansen vom DWD. Ab dem Nachmittag greife dieser mit Niederschlägen und milderer Luft auf weite Teile Deutschlands über.





Kritischer Übergang zum Regen

"In Niedersachsen rechnen wir ab Freitagnachmittag mit leichtem bis mäßigem Schneefall", sagt der Meteorologe. Hansen erwartet in unserer Region ein bis fünf Zentimeter Neuschnee. "Danach wird es beim Niederschlag einen kritischen Übergang zum Regen geben." Wegen der anhaltenden Kälte in den vergangenen Tagen und Wochen und der dadurch gefrorenen Böden komme es in weiten Teilen Niedersachsens auf den Straßen zu Blitzeis, prognostiziert Hansen. Auf geräumten Flächen sei die Glatteisgefahr dann besonders hoch.

Mehrere Stunden Schneefall

Während es in Osnabrück und der Region um Bremen und Delmenhorst gegen 17 Uhr schneien soll, ändert sich die Wetterlage im Emsland schon etwa zwei Stunden früher. "Dort dürfte der Schneefall schon gegen 15 Uhr einsetzen", sagt Hansen. "Um die vier bis fünf Stunden" werde es zu Schnee und Schneeregen kommen, bis am Abend der gefrierende Regen den Schneefall ablösen werde.

Entspannung am Samstagmorgen

Einhergehend mit der Wärmefront und der milderen Luft werden die Temperaturen laut Hansen in der Nacht zu Samstag allerdings deutlich ansteigen. "Der Dauerfrost dürfte zumindest kurzzeitig vorbei sein. Es werden Temperaturen von fünf bis sechs Grad erwartet", sagt Hansen. Dementsprechend soll sich die Wetterlage und die Glatteisgefahr zum Samstagvormittag wieder entspannen.