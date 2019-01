Osnabrück. Die Affinität zur Möbelindustrie, eine Immobilie, seine Frau Meike und den Wunsch etwas Eigenständiges aufzubauen: mehr brauchte Peter Kitzmann nicht, als er am 8. Februar 1994 an der Hannoverschen Straße in Osnabrück sein Möbelfachgeschäft eröffnete. Das 25-jährige Bestehen wird jetzt groß gefeiert.

Es ist eine 2000 Quadratmeter ehemalige Textilgroßhandelsfabrik, in der alles begann. Nach knapp fünf Jahren Selbstständigkeit in angemieteten Räumlichkeiten in Emsdetten zog es den Ur- Osnabrücker zurück in die Heimat: kurzerhand kaufte er die Räumlichkeiten in der Hannoverschen Straße und verwirklichte seinen Traum. „Die ersten Jahre waren schwierig, doch wir haben sukzessive etwas verändert“, resümiert der Unternehmer heute. Von der sogenannten Mitnahme-Schiene und den damals klassischen Kiefernholzmöbeln löste er sich los, ging über zu Massivholzmöbeln und wurde dadurch für viele Kunden zum interessanten Partner.

Die Idee ging auf. Zwischen all den Discountern und Mitbewerbern schaffte es Kitzmann, seinen Betrieb zu etablieren. Heute hat er mit 17 Mitarbeiter und in seinem ältesten Sohn Bastian (37) einen würdigen Nachfolger. Ans Aufhören denkt der agile 62-Jährige aber noch lange nicht. “Der Markt entwickelt sich stetig weiter, Veränderungen kommen automatisch durch Farben sowie Trends. Aber Tische und Stühle werden immer gebraucht“, erklärt er seinen Plan, erst einmal weiterzumachen.

In Szene setzen

Aktuelle Wohntrends werden in verschiedenen „Kojen“ anspruchsvoll inszeniert und verleihen dem Kunden mehr Individualität. Die Sofas stehen vor Wänden mit trendigem Tapetendesign, farblich passende Kissen oder Decken liegen auf den Polstermöbeln, Wohnungsaccessoires wie Spiegel, Bilder, Vasen mit bunten Blumen sowie Dekorationsgegenstände bieten dem Besucher einen realen Eindruck wie es zuhause aussehen könnte. „Und wenn jemand unsicher ist, laden wir die Sachen in einen Lastwagen und stellen sie auch schon einmal bei ihm auf“. Insgesamt müsse das Paket stimmen, betont Kitzmann, denn der heutige Kundenanspruch sei anders als vor zehn Jahren.

Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite in den Bereichen Wohnen, Speisen, Relaxen und Schlafen. „Alles was der Leser in unserem Wohnjournal sieht, findet er auf dieser Fläche auch wieder.“ Auch achte Kitzmann mit seinen Mitarbeitern darauf, dass sich möglichst viele Menschen die eigenständigen Kollektionen leisten können und so werden verschiedene Preisklassen angeboten.

Der Qualitätsgedanke sei bei dem Käufer nach wie vor hoch, die Zyklen der Neuanschaffungen im Gegensatz zu früheren Zeiten jedoch verkürzt. Ein gutes Zeichen, damit das eigenständige Unternehmen auch in der nachfolgenden Familiengeneration bestehen bleiben kann.