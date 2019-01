Osnabrück. Die Zinswelt steht immer noch Kopf: Die Stadt Osnabrück hat 2018 mit der Verlängerung von Krediten in Schweizer Franken 145.350 Euro verdient.

Negativzinsen

Wer als Normalbürger einen Kredit braucht, zahlt dafür Zinsen an die Bank. Für die öffentliche Hand gilt das nicht. Seit der Finanzkrise liegen die Zinsen auf Rekordtief, in einigen Bereichen des Finanzmarktes gibt es sogar Negativzinsen. Das heißt: Wer einen Kredit aufnimmt, bekommt noch Geld dazu.

So ergeht es der Stadt Osnabrück, wie ein Bericht der Verwaltung für den Finanzausschuss offenbart. Osnabrück hatte vor 15 Jahren begonnen, Kredite in Schweizer Franken aufzunehmen, weil die Konditionen günstig waren. Als die Schweizer Nationalbank 2015 den Wechselkurs freigab, stürzte der Euro gegenüber dem Franken ab, und Osnabrück musste wie viele andere Städte mit einem Wechselkursverlust in zweistelliger Millionenhöhe rechnen. Um das Risiko zu minimieren, beschloss der Rat, schrittweise und abhängig vom jeweiligen Wechselkurs die Franken-Darlehen zu tilgen.

Im vergangenen Jahr reduzierte die Stadt ihren Franken-Kreditbestand um knapp eine Million auf 47 Millionen Franken (41,4 Millionen Euro). Bei der Verlängerung bestehender Kredite bot die Partnerbank negative Zinsen an – die Stadt bekam also zum geliehenen Geld noch Geld dazu. Konkret waren es 164.740,93 Franken, nach aktuellem Wechselkurs 145.350 Euro.