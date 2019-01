Osnabrück. Die Oper "Das Lied der Nacht" hat einen Teilerfolg errungen: Die CD-Produktion des Theaters Osnabrück ist für den Vierteljahrespreis des Preises der Deutschen Schallplattenkritik nominiert.

Von den Nazis vertrieben

Zu Beginn des zweiten Aktes von Hans Gáls Oper "Das Lied der Nacht" ist die Katastrophe noch weit weg. Deshalb beginnt er mit einer verträumten Musik, die wunderbar duftig nach warmer Sommernacht und offenem Schlafzimmerfenster klingt, sich aus ihrer Nachdenklichkeit öffnet und aufblüht, um dann wieder in ihr Nachsinnen zurückzufallen. Zweierlei offenbart sich in diesen sechseinhalb Minuten: was für ein wunderbarer Komponist Hans Gál war - und welche Freude es macht, dem Osnabrücker Symphonieorchester dabei zuzuhören, wie es diese Musik für CD eingespielt hat. Jetzt ist diese Produktion für den Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Weiterlesen: "Lied der Nacht" wird aufgenommen

Kaum jemand kennt diese Oper - sie teilt das Schicksal vieler Werke, die im Deutschland der Zwanziger- und frühen Dreißigerjahre Erfolge feierten: Die Nationalsozialisten verbannten sie von den Bühnen und trieben die Komponisten aus dem Land, in diesem Fall England. Auf der Suche nach unverbrauchten Stücken ist Generalmusikdirektor Andreas Hotz auf dieses Werk gestoßen und hat es nach Osnabrück geholt. Vor zwei Jahren ist es in der Regie von Mascha Pörzgen über die Bühne gegangen; vor ein paar Wochen ist die Oper auf CD erschienen. Weiterlesen: Die Premiere von "Lied der Nacht"

Dafür war eine vielfältige Kooperation nötig. Einen wertvollen Partner hat das Theater Osnabrück in der Hans-Gál-Gesellschaft gefunden, die sich leidenschaftlich für das Werk ihres Namensgebers engagiert. Der Musikverein Osnabrück hat Geld gesammelt, Simon Fox-Gál, der Enkel des Komponisten ist höchstselbstaus England angereist, um das Album als Tontechniker zu betreuen, und mit cpo aus Georgsmarienhütte hat sich ein Label gefunden, das sich auf Repertoirenischen spezialisiert hat.

Ein Preis unabhängiger Journalisten

Unter Fachleuten genießt der Preis der Deutschen Schallplattenkritik (PdSK) einen hohen Stellenwert. Denn hier spielt der Proporz keine Rolle: Im Gegensatz zum Echo, bei dem die Plattenindustrie mit am Tisch saß, ermitteln die Gewinner des PdSK Jurys, die sich ausschließlich aus Musikkritikerinnen und -kritikern zusammensetzen. Daher gibt nur ein Kriterium den Ausschlag: die Qualität der jeweiligen Aufnahme. Weiterlesen: Grammy für cpo

In der Beziehung hat das Theater Osnabrück sehr viel sehr richtig gemacht. Das beginnt beim Osnabrücker Symphonieorchester, das einen kammermusikalisch feinsinnigen Geist bis ins süffigste Forte bewahrt. Das Gesangsensemble stimmt fein zusammen, von Gritt Gnaucks Ehrfurcht gebietendem Mezzo über den schlank und elegant geführten Bass Oliver Weidingers bis zum glockenreichen Sopran Lina Lius und dem dramatisch gefärbten Sopran von Susann Vent-Wunderlich.

Ein weiteres wichtiges Argument für "Das Lied der Nacht" liegt aber in der musikalischen und musikdramatischen Substanz. Hans Gál ist mit dieser Oper ein echter Wurf gelungen; die CD-Produktion belegt das nun gewissermaßen für die Ewigkeit.